1562 лв. стипендия за докторанти

С 27,3% се увеличава стипендията на докторантите в държавните висши училища и научни организации, като тя достига 1562 лв. месечно, което е с 335 лева повече от настоящия размер, реши Министерският съвет. С 15% се увеличават и месечните стипендии за студентите – минималният размер на стипендията се вдига от 120 на 150 лева, а максималната стипендия се повишава от 200 на 250 лева.

От повишените стипендии ще се възползват 4079 докторанти. От тях 3802 се обучават във висши училища, а 277 – в научни организации. За изпълнение на решението са необходими 8 468 000 лева, които са заложени в централния бюджет за годината. Мярката ще влезе в сила от 1 октомври 2025 г., а тази за студентските стипендии – веднага след обнародването на проекта.

Привеждането на размера на стипендията за докторанти е в съответствие с измененията на минималната работна заплата. Размерът ѝ не може да е по-малък от 150% от минималната работна заплата за страната за последните 12 месеца.

526 училища ще имат статут на иновативни

Иновативните училища в България ще бъдат 526 през учебната 2025/2026 г. В одобрения от Министерския съвет списък влизат училища от 191 населени места от 136 общини от всички 28 области в страната. От тях 76 училища не са били иновативни за учебната 2024/2025 г., а 450 училища са били в Списъка и досега. Те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си и обменят добри практики помежду си.

Над 1,6 млн. лв. за погасяване на студентски кредити

Правителството отпусна 1 650 000 лева от централния бюджет на МОН за предоставяне на държавна финансова подкрепа при кредитирането на студенти и докторанти. Допълнителните средства са необходими заради растящия размер на кредитите, които се изискват предсрочно поради непогасяване от получателите или поради настъпване на определени обстоятелства – смърт на кредитополучателя, трайна неработоспособност, раждане/осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичането на гратисния период.