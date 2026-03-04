Творческо вдъхновение, майсторство и усет към детайла показват и тази година участниците в Националния ученически конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“. Негов организатор е ЦПЛР – ОДК, Варна, с директор Григория Иванова, със съдействието на местната община, Регионалното управление на образованието и МОН.

Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на деца и ученици и в Програмата с мерки за закрила на деца и ученици с изявени дарби.

Темата на XV издание на Националния конкурс е „Български православен храм“, като макетите трябва да пресъздават реално съществуващи обекти. Свои творби тази година изпращат ученици от 17 населени места от 10 области на страната, отчитат организаторите. Те са оценени от жури с председател инж. Севдана Таушанова – строителен инженер, и членове д-р арх. Христо Топчиев и арх. Десислава Христова.

Специалната награда на кмета на Варна получава Стефан Димитров (V клас, ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Кичево, обл. Варна). Призът на Националния дворец на децата отива при Михаела Рашкова (X клас, СУ „Отец Паисий“, Мадан).

Отличието на ЦЛПР – ОДК, Варна, печели Борис Дамянов (I клас, ОУ „Васил Левски“, Кнежа). А Съюзът на архитектите в България – Дружество Варна, награждава Цветана Дренска (XI клас, 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, София).

В първа възрастова група (I – III клас) победител е Росина Дреновска (I клас, ОУ „Васил Левски“, Кнежа). Нейни подгласници са Анна Цимбаненко (III клас, 7. СУ „Найден Геров“, Варна) и Валерия Петкова (III клас, ОУ „Цар Симеон I“, Варна).

Поощрителни награди са присъдени на Петя Димитрова (III клас, ОУ „Любен Каравелов“, Бургас) и на Иван Железов (I клас, Варна, ОУ „П. Р. Славейков“, Варна).

Във втора възрастова група (IV – V клас) първото място печели Ивайла Петрова (IV клас, ОУ „Цар Симеон I“, Варна). Втори е Димитрий Ръков (V клас, ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Кичево), а трети – Огнян Карачевийски (V клас, ЦПЛР – Аксаково).

Поощрени са Карина Йорданова (IV клас, ОУ „Захари Стоянов“, Варна) и Шон Уилям Казмарек (V клас, ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Кичево).

В трета възрастова група (VI – VII клас) на първите три места са класирани Джулия Ангелова (VII клас, 5. ОУ „Митьо Станев“, Стара Загора), Дария Василева (VI клас, ОУ „Цар Симеон I“, Варна) и Светослав Делчев (VII клас, СУ „Отец Паисий“, Мадан).

Поощрение получават Зейнеп Юсеин (VI клас, ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ръжена, обл. Стара Загора) и Георги Никитов (VII клас, СУ „Любен Каравелов“, Несебър).

В четвърта възрастова група (VIII – XII клас) начело са Стефания Стефанова (X клас, НУИ „Добри Христов“, Варна) и Александра Иванова (IX клас, ГСАГД „Кольо Фичето“, Ямбол). Второто място е за Магдалена Панайотова (XI клас, Варна, Първа езикова гимназия, Варна), а трета е Анжелина Михалева (XI клас, СУ „П. Кр. Яворов“, Варна).

Поощрени са Рая Коджахристова (IX клас, СУ „Отец Паисий“, Мадан) и Емил Димитров (VIII клас, 1. ОУ „Христо Ботев“, Търговище).

Лауреатите получават своите награди на тържествена церемония в края на февруари в Духовно-просветния център „Св. Архангел Михаил“ във Варна.