Дона МИТЕВА

Robo Challenge Burgas 2026 събра във фоайето на Медицинския факултет на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ученици от VIII до XII клас от различни училища в региона, които имат сериозен интерес към роботиката, програмирането и съвременните технологии.

Младите хора показаха знания, технически умения и креативност в пет състезателни категории.

Те мериха сили в дисциплините „LEGO минисумо“, „LEGO следене на линия“, „Иновативни решения“, „Минисумо“ и „Следене на линия“.

При откриването на надпреварата ректорът на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. Сотир Сотиров поздрави участниците и техните преподаватели. Той подчерта значението на подобни инициативи за насърчаване на интереса към инженерните науки от ученическа възраст.

„Robo Challenge Burgas се утвърди като пространство, в което младите хора могат да покажат своите знания, въображение и технически умения. За нас е важно да подкрепяме талантите и да създаваме среда, която стимулира иновациите и инженерното мислене още от ученическа възраст“, подчерта проф. Сотиров.

Сред гостите на събитието беше и Валентина Камалиева, началник на Регионалното управление на образованието – Бургас, която в изказването си акцентира върху ролята на подобни форуми.

„Подобни инициативи дават възможност на учениците да развиват практически умения, да работят в екип и да разгърнат своя потенциал. Радвам се, че все повече млади хора проявяват интерес към роботиката, програмирането и инженерните науки“, заяви Камалиева.

Състезанието бе оценявано от жури в състав: инж. Кирил Алексеев – ръководител на курса по роботика в БДУ, Калоян Динев от „Технологика“ АД и инж. Милена Едрева-Иванова – ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“ и преподавател по информатика.

В категория „LEGO следене на линия“ на първо място е отборът „Без име“, на второ – Maaax and his ego, а на трето – Robo Ribbons.

Първенци в категория „Иновативни решения“ е тимът „Менте програмисти“. След тях се нареждат BullAI и JDY.

В категория „Минисумо“ първи е Sunix. На второ място е Victor Royale, а на трето – Psycho Pavka.

При категория „LEGO сумо“ първото място е за Maaax and his ego, второто – за Robo Ribbons, а на трето са The Wire.

Най-добре в категория „Следене на линия“ се справят RoboVortex. След тях „ПТГ 2“ и PU x Adonai.

Състезанието се проведе с подкрепата на Община Бургас, Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, ЦПЛР – Бургас, „Технологика“ АД и Националната програма „Образование с наука“.

Robo Challenge Burgas 2026 за пореден път показа, че интересът към роботиката, програмирането и инженерните науки сред младите хора продължава да расте.

След награждаването бяха връчени сертификати на успешно завършилите курса по роботика към Университета, реализиран по Националната програма „Образование с наука“.

През учебната година през обучението са преминали 38 ученици, които заявяват желание да продължат развитието си в сферата на роботиката и инженерните технологии.