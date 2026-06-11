Росица НИКОЛОВА

За първи път в Профилираната гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ в Сливен ще се изучава гръцки език, съобщи директорката Ефросина Кисьова. В страната няма училище с подобен профил, което да осигурява подготовка по съвременен гръцки, допълни тя.

„Решението ни бе продиктувано от нуждите на пазара. Гръцки фирми отдавна са в икономиката на страната ни, включително и в Сливенска област. Има търсене на служители и специалисти с този език. Новата възможност, която предоставя нашето училище, предизвика интерес“, коментира още директорката.

В приема за учебната 2026/2027 година са обявени пет паралелки с по 26 ученици. Една от тях е с първи език английски и втори – гръцки. Останалите са комбинация от немски, испански и английски като първи или втори език.

Обявяването на новия прием бе част от събитията, посветени на няколко празнични годишнини за ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“.

Тържествата преминаха през последните няколко месеца с код „55 – 35 – 5“. Гимназията чества 55-годишнината си и половин век от завършването на първия ѝ випуск, ученическият театър отбеляза 35-и рожден ден, а алумни общността от фондация „Езиковата – Сливен“ отпразнува своите 5-звездни години в полза на любимото училище.

За първи път зрелостниците бяха изпратени не само от учители, родители и близки, а и от порасналите някогашни ученици на 50+ и повече години. Гимназисти от випуск 1976 връчиха на всички завършващи т.г. позлатени почетни значки, изработени от монетния двор на БНБ. Фондацията връчи и първите си стипендии на отличени ученици в конкурса „Моята гимназия на 50. А сега накъде?“. Средствата са от новосъздадения ѝ фонд „Будители Z“.

С ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ се сбогуваха 130 гимназисти от випуск 2026. Четиридесет от тях завършиха с отличие, а в бележниците на деветима няма други оценки, освен шестици.