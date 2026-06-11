В продължение на един ден Нов български университет (НБУ) събира студенти испанисти и техните преподаватели от четири български висши учебни заведения и заедно се пренасят в света на испанската поезия. Датата е 24 април, а поводът – започналите чествания на 100-годишнината от формирането на знаковото „Поколение 27“.

Гл. ас. д-р Даниела Александрова – преподавател, преводач и изследовател на испанската литература и култура, разказва за „Аз-буки“, че

НБУ организира междууниверситетска студентска конференция – първото по рода си събитие у нас, посветено на „Поколение 27“.

Испанските поети, известни под това определение, придобиват популярност между 1923 и 1927 г. и заедно с други представители на изкуството изиграват важна роля за културата на Испания в междувоенния период.

На 24 април преподавателите испанисти от департамент „Чужди езици и култури“ на НБУ в сътрудничество с Библиотеката на Института „Сервантес“ – София, и с финансовата подкрепа на Фонд „Учебни програми“ на Магистърския факултет на НБУ провеждат университетската конференция, озаглавена „Литература и превод: Поколение 27“.

Преводи на български език на избрани от тях произведения на поетите от „Поколение 27“ четат студентите

Александра Моллова, Габриела Хаджиева и Ралица Кокалова от ПУ „Паисий Хилендарски“; Мария Иванова, Невена Христова и Елизабет Давчева от СУ „Свети Климент Охридски“; Валерия Кюркчиева от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Мариета Черкезова, Цветелина Мишева и Доника Величкова от НБУ.

Конференцията се открива от Хуан Карлос Видал – директор на Института „Сервантес“ в София. Интересни и полезни за участниците са докладите, които изнасят Давид Монтес от Библиотеката на Института и Хулиан Санча от Университета на Кадис в Севиля.

Поетите от „Поколение 27“, към които принадлежи големият Федерико Гарсия Лорка, провеждат първото си официално събиране именно в Севиля, през 1927 г., отбелязвайки 300-годишнината от смъртта на бароковия поет Луис де Гонгора, когото считат за свой идеен учител. Тяхното новаторство, с което оставят следа в испанската поезия и литература, се състои в съчетаването на традицията с авангарда и използването на сюрреализъм в произведенията им.

„Тази първа по рода си конференция даде видимост на научните търсения на студентите испанисти в България, които впечатлиха с добрата си подготовка и с обмислените и обосновани предложения за превод. Те обмениха помежду си опит и идеи и получиха ценни насоки от преподаватели испанисти от четирите висши училища. Представителите на Пловдивския, Великотърновския, Софийския и Нов български университет модерираха дискусията върху преводаческите проблеми и решения“, споделя Александрова.

В дискусията освен гл. ас. д-р Даниела Александрова участват доц. Морис Фадел (НБУ), доц. Веселка Ненкова, гл. ас. д-р Райна Танчева, преподавателят Александер Родригес (ПУ), гл. ас. д-р Теодора Цанкова (СУ), ас. д-р Ралица Тютюнджиева (ВТУ), гл. ас. д-р Мария Спасова, гл. ас. д-р Магдалена Караджункова, асистент Албена Серра и преподавателите Валентина Славова и Свилена Джурковска (НБУ).

За Даниела, която има издадена стихосбирка на испански език (Besos inéditos – „Непубликувани целувки“, 2016 г.), поезията на Иберийския полуостров притежава неповторима музикалност и красота. Вероятно и поради това конференцията предизвиква голям интерес. Най-същественото обаче е, че предоставя поле за изява на студентите испанисти, поставяйки ги в центъра на научното събитие.