Кюстендил отново показа, че може да бъде пример в българското образование. Директорът на ОУ „Проф. Марин Дринов“ Божидар Попов получи престижната награда „Златна ябълка“ в категория „Герой на децата“ за 2026 г. – отличие, което се присъжда на личности, посветили работата и енергията си на развитието на младите хора.

Признанието бе връчено от Националната мрежа за децата на тържествена церемония в София в годината, в която организацията отбелязва своята 20‑годишнина. Отличието се превърна в повод за гордост не само за екипа на „Проф. Марин Дринов“, но и за цялата образователна общност в Кюстендил.

Наградата е резултат от последователни усилия, ясна визия и силно лидерство.

Под ръководството на Божидар Попов училището се утвърди като активна и сплотена среда с високи резултати и модерни практики.

„Тази награда е признание за труда на целия екип, който всеки ден влага професионализъм, енергия и сърце в работата си с децата“, споделя директорът Божидар Попов.

Номинацията е направена от фондация „Заедно в час“ – партньор по програмата „Училища за пример“, а широката обществена подкрепа допринася за убедителната победа в категорията.

Признанието идва само дни след още един национален успех – учителят Георги Тодоров бе отличен с наградата „Стоян Михайловски“ в категория „Учител на годината“ за 2026 г. Така в рамките на седмица „Проф. Марин Дринов“ получава две от най‑значимите отличия в страната, които са ясен знак, че зад всяко дете стои екип от хора, които работят с грижа и сърце.

Националната мрежа за децата раздаде „Златна ябълка“

За 16-и пореден път Националната мрежа за децата раздаде Наградата „Златна ябълка“.

В категорията „Училище/Детска градина“ приза на журито отиде при 71. СУ „Пейо Яворов“, с. Казичене заради успехите на училището в изграждането на приобщаваща общност чрез иновативно обучение, активно участие на учениците и силни партньорства с институции.

Фондация „Подай Ръка – Дари по-добро бъдеще“ спечели „Златна ябълка“ в категорията „Детска организация“, заради ефективните кампании и подкрепа за деца и семейства в нужда.

В категория „Корпоративно партньорство за децата“ спечели „Фантастико груп“ за устойчиви инициативи в подкрепа на децата в риск и насърчаване на тяхното образование, развитие и социално включване.

Наградата за цялостен принос получи доц. Велина Тодорова – признат експерт по правата на детето, съосновател на ДАЗД и Мрежата за правна помощ към НМД.

Специалната награда на НМД спечели лекарят, учен и общественик проф. Ивайло Търнев, който има ключов принос за подобряване на достъпа до здравеопазване за деца и семейства от уязвими общности. Той е сред създателите на Националната мрежа на здравните медиатори и дългогодишен застъпник за намаляване на здравните неравенства в България.