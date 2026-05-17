Със заповед на министъра на образованието и науката от 15 май 2026 г. доц. д-р Първан Първанов е назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за срок до избиране на нов ректор, но за не повече от шест месеца, съобщават от висшето училище.
Доц. Първан Първанов е заместник-ректор по администрация и информационни дейности в Софийския университет. Той е бил и два мандата декан на Факултета по математика и информатика на СУ.
Заповедта за назначаването му е издадена на основание чл. 10, ал. 2, т. 6, б. „в“ от Закона за висшето образование (ЗВО) във връзка с предсрочно прекратяване на мандата на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по негово желание. Тя предвижда временно изпълняващият длъжността ректор да изпълнява всички правомощия и задължения на ректор на висшето училище.
Временно изпълняващият длъжността ректор се задължава да продължи изпълнението на Политиката за развитие на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, утвърдена със Заповед № РД09–3848/23.11.2023 г., изменена със Заповед № РД09-345/18.02.2025 г. на министъра на образованието и науката.
