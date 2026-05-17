Със заповед на министъра на образованието и науката от 15 май 2026 г. доц. д-р Първан Първанов е назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за срок до избиране на нов ректор, но за не повече от шест месеца, съобщават от висшето училище.

Доц. Първан Първанов е заместник-ректор по администрация и информационни дейности в Софийския университет. Той е бил и два мандата декан на Факултета по математика и информатика на СУ.