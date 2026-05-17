С проекта си „Разрешимост на уравнения в елементарни функции“ Никола Веселинов от XI клас в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ завоюва най-големия успех за България в историята на участията на страната ни в Regeneron ISEF (Международния панаир на науката и инженерството). Най-големият конкурс за гимназисти в света, свързан с наука и инженерство, се проведе от 9 до 15 май във Финикс, Аризона, като Веселинов

заема едноличното първо място в категория „Математика“, отличен е с голямата награда за млад учен, както и $75 000,

съобщават от „Панаира на науката и иновациите“.

Най-младият участник в българския отбор е удостоен и с две специални награди. Възпитаникът на СМГ завоюва първата награда на ΜΑΘ, американско почетно общество за ученици и студенти, и парична премия от $1500. Отличен е и от American Mathematical Society с втора награда и премия от $1000. „Тази награда е особено ценна, защото AMS е най-уважаваната професионална организация в сферата на математиката“, посочват от „Панаира на науката и иновациите“.

Научен ръководител на Веселинов е Мирослав Маринов. Тяхната работа касае представимостта на мероморфни функции като композиция от елементарни функции. Препринт на разработката му е достъпен тук .

Още двама българи участваха в конкурса.

Стефан Куюмджиев, който е в XII клас в ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново, участва с проекта „Per-Axis Weight Deltas for Frequent Model Updates“. Той предлага нов начин за оптимизиране на големите езикови модели, както като зареждане и обем, така и като точност. Разработката му беше представена с доклад миналата зима на NeurIPS, една от най-силните конференции в сферата на изкуствения интелект.

Никола и Стефан работят с подкрепата на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ) и Института по математика и информатика – БАН.

Дванайсетокласничката Божидара Пухалева от Софийската математическа гимназия представи проекта „A Machine Learning Pipeline for Gene Regulatory Network Inference: A Case Study on Protamines“. Тя беше първият български участник в категория „Биомедицина и здравни науки“. Нейната разработка се фокусира върху гените, регулиращи експресията на протамини с важно значение за репродуктивното здраве и е подкрепена от Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ – БАН.

Божидара и Стефан са двама от представителите на България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS 2026).

Regeneron ISEF е най-големият научен конкурс на предуниверситетско ниво в света, с над 1000 участници от близо 80 държави и награден фонд от 8 милиона долара. Участието на България в него се финансира по национална програма „Образование с наука“, която подкрепя редица конкурси и школи, насочени към ученици с изявен интерес в науката.