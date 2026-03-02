Учители от страната отново имат възможност да представят своя опит и да обменят добри практики, идеи, техники и методики в обучението в рамките на петото издание на Националната училищна конференция „Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки“.

Превърналите се в традиция годишни срещи на преподаватели по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, човекът и природата, информатика и информационни технологии и география се организират от столичното 51. СУ „Елисавета Багряна“. Събитието се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Национално издателство „Аз-буки“ е медиен партньор на конференцията.

Целта е да се популяризират множество добри практики, които вече съществуват, като участниците имат възможност да представят пред колеги от цялата страна своя опит, инструментариум, техники за стимулиране на интереса и креативността на учениците.

Ще бъдат показани нестандартни подходи, ще се обсъждат алтернативни канали на комуникация, нови техники за преподаване в интерактивна учебна среда.

Участниците във форума ще получат сборник с всички споделени педагогически практики. При желание от страна на участниците ще бъдат издадени удостоверения с кредити.

„Образованието е жив процес – то се ражда в споделянето, развива се чрез вдъхновението и оставя трайна следа, когато учители учат заедно. В този дух 51. СУ продължава своята мисия да създава пространство за професионален диалог, обмен на идеи и утвърждаване на добри педагогически практики, които превръщат знанието в преживяване, а ученето – в път към развитие“, отбелязват организаторите.

Двудневната конференция ще се проведе на 20 и 21 март 2026 г. в 51. СУ „Елисавета Багряна“. Участието изисква регистрация до 9 март като гост или участник със споделяне на педагогическа практика. Капацитетът на конференцията е 150 участници и регистрационната форма ще бъде затворена при неговото достигане.

Повече информация е достъпна на интернет страницата на конференцията.