Проектът „Укрепване на капацитета на центровете за специална образователна подкрепа, за подкрепа на семейства и деца с увреждания“ е реализиран от Националната асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа със съдействието на „УНИЦЕФ България“. Резултатите от изследването бяха оповестени по време на заключителното конферентно събитие. Проектът се изпълнява в периода 01.2025 г. – 06.2026 г. и цели да подобри качеството на приобщаващото образование чрез укрепване прилагането на семейно ориентирани практики, засилване на ролята и капацитета на центровете за специална образователна подкрепа и въвеждане на програма „Работилници за родители „Да пораснем заедно+“.

В рамките на Проекта 62 педагогически специалисти от 30 ЦСОП са обучени като фасилитатори, които ще провеждат работилници за родители в цялата страна.

Участниците във форума споделиха опита си от прилагането на Програмата и въздействието ѝ върху семействата. Работилниците помагат на родителите да се чувстват по-уверени, по-подкрепени и по-малко сами в предизвикателствата, пред които са изправени.

По проекта се извършва задълбочен анализ на работата на центровете по отношение на реализирани практики, взаимодействие, професионална реализация и др., който ще послужи за усъвършенстване на политиките за подкрепа в областта на приобщаващото образование.

Основните цели и задачи на изследването са свързани с проучване приноса на центровете към предоставянето на качествени услуги за приобщаващо образование в страната, вкл. техните практики, процеса на трансформация от помощни училища, взаимодействието им с други институции (детски градини, училища, социални услуги в общността и др.), взаимодействието им с родителите, професионалното обучение на учениците със СОП и възможностите за осигуряване на трудова заетост.

Получената информация служи за изготвяне на базирани на доказателства препоръки за подобряване на дейността и функциите на центровете, както и за укрепване на държавните политики за качествено приобщаващо образование.