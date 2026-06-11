Общо 825 творби изпращат участниците в IX национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“. Надпреварата е посветена на личността и делото на Петко Рачов Славейков – патрон на организатора на проявата Второ ОУ в Стара Загора с директор Милена Желязкова. Провежда се със съдействието на местната община и Регионалното управление на образованието. Конкурсът е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

Темата на надпреварата тази година е „Моята България – културни феномени и природни забележителности“, а организаторите отчитат творческия устрем и оригиналното мислене, проявено от участниците в Конкурса.

Специализираните комисия в различните категории отличават общо 61 творби.

Изпратените литературни произведения – 70 в категория „Поезия“ и 65 в „Проза“, са разгледани и оценени от комисия в състав Иван Желязков, Детелина Овчарова и Станимир Стоянов.

В категория „Поезия“ в групата I – IV клас победител с „Обичам таз земя“ е Антон Адвокатов (III кл., СУ „Йордан Йовков“, Кърджали). Втора е Ирен Кирилова (IV кл., X. ОУ „Алеко Константинов“, Перник). На трето място са класирани Александър Спасов (III кл., ОУ „Св. Иван Рилски“, Перник) и Ирена Ликова (IV кл., II. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, Раднево).

В групата V – VII клас „Ще обичам таз земя“ носи първото място на Ангел Гъчмов (VII кл., ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Пловдив). След него се нареждат Кристина Демирева (VII кл., ОУ „Николай Петрини“, Ямбол) и Кристияна Петранова (VII кл., ОУ „Христо Никифоров“, Ловеч).

В групата VIII – XII клас начело с творбата „Моята България“ е Атие Исмаил (IX кл., ПГ по икономика „Алеко Константинов“, Кърджали). Второто и третото място печелят Георги Тунчев (XI кл., СУХНИ „Константин Преславски“, Варна) и Деница Калоферова (VIII кл., ПГ „Цар Иван Асен II“, Асеновград).

В категория „Проза“ в първа група победител с „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“ е Августина Филипова (IV кл., ОУ „П.Р. Славейков“, Варна). Нейни подгласници са Стилиян Величков (III кл., СУ „Йордан Йовков“, Кърджали) и Елиф Мустафа (IV кл., СУ „Йордан Йовков“, Кърджали).

В групата V – VII клас с „История с бъдеще“ печели Ева Янкова (VII кл., I. ОУ „Христо Ботев“, Търговище). След нея се нареждат Фатме Бекир (VII кл., ОУ „Пейо Яворов“, с. Горно Краище, обл. Благоевград) и Виктория Андреева (VII кл., ОУ „Ангел Кънчев“, Асеновград).

В групата VIII – XII клас първото място е за Антония Чавдарова (X кл., Национална хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“, Благоевград) и нейната творба „Моята България – културни феномени и природни забележителности“. Втори е Мердин Яшаров (VIII кл., ПГ по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров“, Севлиево), а трета – Кристияна Петкова (IX кл., СУ „Отец Паисий“, Мадан).

Специална награда е присъдена на Елинор Антониева (X кл., СУ „Васил Кънчов“, Враца), автор на „Танцът върху жаравата: Когато духът победи огъня. Нестинарството – културен феномен“.

В категорията „Рисунка“ получените 244 творби са оценени от комисия в състав проф. Ани Златева, Петя Минекова и Джулиана Гутова.

В първа възрастова група тя класира на първо място Дилара Пашалова (I кл., НУ „Илия Рашков Блъсков“, Шумен). Сред призьорите са и Йоан Иванов (IV кл., 2. СУ „Проф. Никола Маринов“, Търговище) и Мирослава Мирославова (IV кл., ОУ „Никола Й. Вапцаров“, Попово).

Във втора група първа е Елиса Шукриева (VI кл., III. ОУ „П.Р. Славейков“, Търговище) пред Виктор Илиев (V кл., 2. ОУ „П.Р. Славейков“, Стара Загора) и Алесия Дамянова (VII кл., ОУ „Васил Левски“, Враца).

При най-големите печели Беатрис Иванова (XII кл., ПГСАГ „Ангел Попов“, Велико Търново). Втора и трета са Христина Кънчева (XI кл., НУИ „Панайот Пипков“, Плевен) и Михаела Михайлова (X кл., СУ „Васил Левски“, Ветово).

В надпреварата за възпитаници на специализирани школи в категория „Рисунка“ в първа група победител е Димитър Алексиев (IV кл, „Ателието“, Художествена галерия, Перник), следван от Мелиса Мустафова (III кл., школа „Арт Попово“, Попово) и Лорина Наумова (II кл., „Арт Попово“).

В групата V – VII клас първа е Кристияна Бужева (V кл., школа „Арт Попово“), а второ и трето място не са присъдени.

И в групата VIII – XII клас на първите три места са класирани Павел Панайотов (XII кл., ОДК – Кърджали), Михаела Михова и Есра Алиева (IX кл., „Арт Попово“).

Специална награда е присъдена на Преслава Пройнова (V кл., ОУ „Христо Никифоров“, Ловеч).

В категория „Фотография“ са получени 326 снимки, а класирането е дело на комисия в състав Божидар Дуков, Емил Енчев и Жейна Желева. Тя не присъжда първо място в групата I – IV клас, а второто и третото печелят Моника Димитрова (II кл., школа по фотография, ЦПЛР – Стара Загора) и Християн Русев (III кл., ОУ „Отец Паисий“, с. Опанец, обл. Плевен).

В групата V – VII клас първа е Натали Петрова (V кл., ЦПЛР – Стара Загора), следвана от Аделина Георгиева (VII кл., СУ „Георги Бенковски“, Пазарджик) и Георги Георгиев (VII кл., ОУ „П. К. Яворов“, Бургас).

В групата VIII – XII клас печели Андрей Танчев (IX кл., СУ „Пейо Крачолов Яворов“, Пловдив) пред Даная Николаева (IX кл., ПТГ „Цар Симеон Велики“, Търговище) и Стефани Бурлакова (IX кл., ЕГ „Васил Карагьозов“, Ямбол).

В категорията „Мултимедийна презентация“ 120-те разработки са оценени от комисия в състав Мария Темникова, Николай Цанков и Любомир Любенов.

В групата V – VII клас тя класира на първо място Анита Помакова (V кл., СУ „Никола Велчев“, Самоков) и нейната „Тайнствата на Рила: Красота, която вдъхновява“. Втора е Виктория Филипова (VII кл., СУ „Отец Паисий“, Мадан), а трета – Миглена Митева (VII кл., ОУ „Любен Каравелов“, Ямбол).

В групата VIII – XII клас с „Моята България – културни феномени и природни съкровища от А до Я“ печели Александър Георгиев (VIII кл., ПГИИ „Джон Атанасов“, Търговище). Негови подгласнички са Натали Боянова (XIкл., ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, Благоевград) и Христомира Хасапчиева (XI кл., СУ „Антим 1“, Златоград).

Призьорите получават своите награди на официална церемония на 29 май 2026 г. в актовата зала на Второ ОУ – Стара Загора, а домакините представят две изложби с рисунки и фотографии на участници в надпреварата.