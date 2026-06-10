Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ ще представи официално новия портал на своите научни списания на 18 юни 2026 г. от 11:00 часа в зала „Collab R“ на ул. „20-ти април“ №13 в София.

Събитието е част от усилията на Министерството на образованието и науката и на Издателството за разширяване на достъпа до българската научна продукция и за утвърждаване на принципите на отворената наука. Реализирането на проекта за отворена наука се базира на споразумение от 2025 г. между Министерството и НИОН „Аз-буки“.

Новият портал предоставя модерна среда за достъп до научното съдържание на списанията, издавани от НИОН „Аз-буки“, като създава възможности за по-голяма видимост, цитируемост и международно присъствие на българските научни изследвания.

След представянето е предвидена кратка дискусия на тема „Предимствата на отворената наука за българската научна общност“, в рамките на която ще бъдат обсъдени възможностите за по-широко разпространение на научните резултати, повишаване на тяхното въздействие и интегриране на българската наука в международното научно пространство.

Водещ на събитието ще бъде директорът на НИОН „Аз-буки“ Емил Спахийски.

Приветствие към участниците ще отправи министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев.

В рамките на дискусията на тема „Предимствата на отворената наука за българската научна общност“ участие ще вземат проф. Галин Цоков, доц. Милена Добрева от Университета на Стратклайд във Великобритания, директорът на Дирекция „Наука“ в МОН Янита Жеркова.

По време на събитието заместник-директорът на НИОН „Аз-буки“ Венцислав Генков ще представи основните функционалности на портала, както и споразумението между Министерството на образованието и науката и Издателството за развитие на политиките за отворена наука.

Сред основните теми ще бъдат ролята на държавните политики за повишаване на видимостта на научните изследвания, добрите европейски практики в областта на отворения достъп, както и възможностите за по-широко международно присъствие на българската наука.

Новият портал е важна стъпка към по-доброто интегриране на българските научни изследвания в международното научно пространство и към насърчаването на обмена на знания и научното сътрудничество.