В плевенското село Крушовица 24 май се чества не само като Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Тази година училището в населеното място – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, отбеляза 160 години от своето основаване.

На същата дата и Детската градина „Цано Велчев“ в Крушовица отпразнува 80-годишина.

„Работим изключително добре с местната детска градина и нейната директорка Вероника Иванова. За пореден път се събрахме заедно и превърнахме деня в празник на духовността в селото“, споделя пред „Аз-буки“ директорката на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ Кристин Тодорова.

Народното читалище „Развитие“ е домакин на празника по случай юбилея на училището. Сред гостите са началникът на Регионалното управление на образованието – Плевен, Албена Тотева, кметът на община Долни Дъбник Иван Ветов, председателят на Общинския съвет Лена Богданова, кметът на малкото населено място Методи Недялков. Училището получи и поздравителен адрес от името на областния управител Иван Петков, който изразява подкрепа към делото на местните просветители.

Началникът на РУО – Плевен, връчи на директорката Кристин Тодорова плакет с признание за плодотворна съвместна работа и изрази възхищение към екипите и ръководствата на училището и на детската градина. Албена Тотева ги призова да продължават да бъдат все така креативни, успешни и устремени напред.

Пъстрата програма започва с тържествено издигане на националното и на училищното знаме. В концерта, който продължава над час и половина, с различни изяви своя талант показват децата от всеки клас.

Гостите на празника се наслаждават на два народни танца и народна песен в изпълнение на клубовете при училището по Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“. Учениците от I и от II клас, а след това и децата от детската градина правят рецитал.

Програмата продължава със съвместно изпълнение на три празнични песни – „Буквички родни, познати“, „Днес, ден славен“ и „Нашият код“, на децата от начален етап и от градината. На сцената малчуганите от ДГ „Цано Велчев“ поставят мюзикъла „Червената шапчица“.

Следват изпълнения на четири танца – „Облаче ле бяло“ от учениците от I клас, „Жива“ на деца от II и III клас, „Рано призори“ на V и VI клас, и „Земя на юнаци“ – от седмокласниците. Представен е „Живият музей на училището“ с бивши ученици и бъдещ първокласник. За финал всички участници изпълняват песента „Златни букви“.

Сред акцентите в програмата е артистичното представяне на част от четвъртокласниците, които пренасят гостите в миналото. Част от декора са чинове, които са на повече от 100 години и които училището грижливо съхранява с гордост. „Идеята беше да покажем на съвременната аудитория как е преминавало обучението в миналото“, отбелязва събеседничката ми.

Планирано е през летните месеци да се обособи и стая, която да събере на едно място ценните експонати на училището. Там ще бъдат поставени и летописните книги, албуми, орденът „Кирил и Методий“ – I степен, който школото получава по случай своята 100-годишнина през 1966 г. Така всеки ученик и общността в Крушовица ще знае повече за просветната дейност в мястото, в което живее.

Училището и детската градина в село Крушовица не само споделят общ празник. Те често работят заедно. „За всяка инициатива, мероприятие, концерт се събираме заедно. Държим да пазим традициите в селото, и отбелязваме заедно повечето празници“, посочва събеседничката ми.

Дава пример, че пресъздават обичая лазаруване, като се събират и обикалят селото, преминавайки през кметството, читалището, магазините, домовете на хората. А яйцата за Великден боядисват в детската градина. Правят и съвместен концерт за великденските празници в читалището.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ е единственото училище в населеното място, като всички деца са местни. „Полагаме усилия да привлечем всяко дете от селото да учи при нас. Плевен е наблизо и се борим за всяко дете. Това ни задължава да предлагаме високо качество, за да можем да убедим родителите да запишат децата си в Крушовица, а не в града“, казва директорката.

В школото са сформирани пет паралелки, като V и VI клас са слята паралелка, третокласниците също са слети с II клас.

Паралелките са маломерни, като се дофинансират от Община Долни Дъбник. „Благодарни сме на Общината, че ни подкрепя и продължаваме да съществуваме“, подчертава Тодорова.

Всеки ученик е обхванат от целодневно обучение. Така и родителите са спокойни, че децата им са в сигурни ръце през целия ден. Училищният екип получава пълна подкрепа от тях.

„Вратите ни са отворени по всяко време. Родителите идват, когато имат въпроси. На разположение са и учители, и медиатори, и аз“, подчертава директорката.

В продължение на две години училището работи по процедура на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, като залагат на работата с родители. Сформират родителски инициативи и клубове. И тяхната дейност продължават и отвъд проекта.

Директората дава пример, че миналата година провеждат пролетен карнавал на етносите. Очакванията на колектива са надминати. На празника се събират осем училища и детски градини от общината, а накрая си обещават събитието да се превърне в традиционно. Миналата година финансирането е по процедурата, а тази пролет карнавалът се реализира със собствени средства и с подкрепа на Общината.

„Той се превърна в нещо повече от концерт. Отправяме послание, че различията не ни разделят, а ни обогатяват. Работим в мултикултурна среда – имаме българско, ромско, турско и влашко население. Идеята ни е да обединяваме децата. Ние сме хората, които трябва да ги научим, че трябва да живеем заедно и че заедно можем повече“, обяснява събеседничката ми.

По процедурата провеждат и Ден на отворени врати. „Искахме всички жители на селото да опознаят отвътре училището. Отвън те виждат сграда, която не е ремонтирана, с частично сменена дограма, но не знаят как изглеждат нещата вътре. Условията в класните стаи са прекрасни“, казва Тодорова.

Училището разполага с два STEM кабинета, които са и класни стаи и се използват всеки ден, както и с три високотехнологични класни стаи. „Всеки клас разполага със съвременни средства. Всяко дете има достъп до таблет и лаптоп, всяка стая е оборудвана с интерактивен дисплей и съответния софтуер“, посочва директорката.

По националните програми на МОН са обособени стая за занимания по интереси, библиотечен кът, вътрешна площадка по безопасност на движението по пътищата. „Осигуряваме добра материална база за учениците. Кандидатстваме по всички проекти, на чиито критерии отговаряме, и всяка година ни одобряват поне един проект. Полагаме усилия да не изпускаме възможности“, казва Тодорова.

Наскоро печелят и проект по Националната програма „България – образователни маршрути“ и през август десет деца ще имат възможност да отидат на петдневна екскурзия.

Кандидатствали са и за статут на иновативно училище. „Вече прилагаме иновативни практики“, отбелязва събеседничката ми. В час учителите залагат на проектно базирано обучение, бинарни уроци и интерактивни методи на преподаване.

„Стремим се да използваме всичко, което е ново и може да привлече вниманието на децата. Екипът е от млади и мотивирани специалисти. Насочвам ги да експериментират. Искаме обучението да бъде ползотворно за децата“, посочва директорката.

В школото работят 11 педагогически специалисти, двама медиатори и един помощник на учителя. Събеседничката ми подчертава, че екипът не се дели на педагогически и непедагогически. „Ние сме един отбор. Държим на екипната работа, защото така стават по-лесни нещата и резултатите са по-добри“, казва тя.

Миналата година последният възрастен преподавател в школото се пенсионира. Поради необходимостта от насоки тази учебна година учителката се връща отново в ролята на помощник на учителя и подпомага младите педагози.

Кристин Тодорова отбелязва, че медиаторите непрекъснато са сред децата и взаимодействат с родителите. „Те са ни от голяма помощ. Помагат на класните ръководители, включват се във всички дейности. Връщайки се назад във времето, не знам как сме се справяли без медиатори“, подчертава тя.

Началото на просветната дейност

За първи път в летописните книги за просветна дейност в село Крушовица, община Долни Дъбник, област Плевен, се споменава през 1856 г. Това става в частните домове на поп Динко, където заедно с него учителствал и Иван Самоковчанина. Следващите десетина години има сведения за още няколко къщи, в които се обучават ученици.

През 1866 г. се построява първото общо училище, в което годишно са се обучавали 50 – 60 деца. Толкова се обучават и днес в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“.

През 1882 г. се издига четирикласно школо, което задоволява нуждите на селото до 1922 г. През учебната 1920/1921 г. се открива и прогимназиален курс по инициатива на 23 родители, които оказват и финансова подкрепа. А през 1923 г. се построяват още две начални училища.

През 1934 г. на мястото на изградено през 1882 г. училище се вдига и сградата, която основното училище в село Крушовица обитава и сега. Тя е разширена през 1961 г. с четири класни стаи и две работилници, а през 1974 г. – и с още четири класни стаи, кухня и столова.