Кюстендил отбеляза 24 май – най-светлия празник на българската духовност, просвета и култура, с тържествено шествие и церемония по връчване на годишните отличия в областта на образованието и културата. Празникът, който събира в едно минало, настояще и бъдеще, се превърна в повод градът да изрази признателността си към хората, които всекидневно градят духовния облик на общността.

Началникът на Регионалното управление на образованието – Кюстендил, Мая Стойчева награди изявени педагози с почетното отличие „Неофит Рилски“ на МОН.

Признание за своята високопрофесионална дейност получиха Станислава Василева Маджова – главен учител в ДГ „Слънце“, Юлияна Кирилова Карпузова – старши учител в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, и Лилия Стоянчова Александрова – старши учител в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“.

„24 май не е просто дата, а ден, в който всеки българин може да заяви своята гордост от принадлежността си към народ с достойно място в европейската история“, подчерта Мая Стойчева.

Церемонията продължи с връчването на Годишната награда „Култура“ на Община Кюстендил.

След предложения от културни институции, неправителствени организации и творчески сдружения експертна комисия утвърди номинациите на Васил Василев, Виолета Атанасова, Евгений Вучков, Светла Цветкова, Симона Петрова – МОНА, Румен Спасов и Цветелина Моллова.

Кметът на общината инж. Огнян Атанасов връчи грамоти на номинираните, а голямата награда „Култура“ беше присъдена на Светла Цветкова – фолклорист, музикален педагог и изследовател с национален принос в издирването, съхраняването и публикуването на народното песенно богатство. Нейните теренни проучвания и петте издадени сборника с песни от Кюстендилския регион са ценен принос към националната културна памет.

Експертната комисия определи и две награди за цялостен принос в сферата на културата.

Отличени са Виолета Атанасова – председател на читалище „Асклепион 1998“, чиито инициативи превръщат читалищната дейност в съвременен културен феномен, и маестро акад. Евгений Вучков – хореограф, режисьор и педагог, създател на формация „Нова генерация“, оставила ярка следа в развитието на фолклорното изкуство.

За втора поредна година Община Кюстендил връчва и годишните си отличия в сферата на образованието – знак на уважение към учителите, директорите и екипите, които с професионализъм и отдаденост работят за развитието на младите хора. Наградите бяха връчени от председателя на Общинския съвет Димитър Велинов.

В различните категории са отличени: Мария Гъркова – учител в предучилищното образование; Веселка Динева – учител в начален етап; Лилия Александрова-Стоянова – учител в прогимназиален етап; Юлияна Карпузова и Мария Кирилова – учители в гимназиален етап.

Приза „Млад учител на годината“ в предучилищното образование получи Камелия Механджийска, а отличието за млад специалист – Елена Алексова. За своята психологическа подкрепа в прогимназиален етап беше наградена Станислава Янева, а за млад вдъхновител в гимназиален етап – Виктор Анастасов.

В рамките на тържеството бяха връчени и наградите „Екип на годината 2026“. Отличени бяха екипите на ДГ „Еделвайс“, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ и ПГСС „Св. Климент Охридски“. Престижната награда „Директор на годината 2026“ на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета получи Валери Любенов Стоилов – директор на ОУ „Христо Ботев“.

Празничната програма завърши с изпълнения на талантливи деца и ученици от Кюстендил, които внесоха настроение и доказаха, че духовността, творчеството и стремежът към знание са живи в сърцата на най-младите.