Добри практики в работата на медиатори с родители и ученици бяха споделени в рамките на работна среща в Стара Загора. Събитието бе по проект „Успех за теб“, финансиран по Програма „Образование“ 2021 – 2027 г., съфинансиран от Европейския съюз, съобщава Пресцентърът на МОН.

По проекта училищата могат да назначават медиатори, ако нямат възможност да финансират работата им от бюджета си.

В обмяната на работещи модели за подкрепа на учениците и мотивиране на техните родители участват 16 образователни медиатори от 16 училища в областта и трима кариерни консултанти от Центъра за подкрепа на личностното развитие – Стара Загора.

В срещата участват ръководителят на екипа за управление в МОН Пенка Иванова, началникът на регионалното управление Милена Йолдовска, експерти от Министерството и от регионалния екип за управление на проекта в Стара Загора.

„Работата на образователните медиатори и уменията им да убеждават родителите, че децата им трябва да посещават редовно училище, е изключително полезна както за учениците, така и за учителите“, подчерта Пенка Иванова.

По думите ѝ не по-малко важна е и ролята на кариерните консултанти, които от рано насочват децата, според техните способности, към избора на професии.

В рамките на срещата бе отбелязано, че привличането на родителите към училищни дейности (празници, благотворителни акции, състезания и др.) е от ключово значение за тяхната лична мотивация да подкрепят образователния процес на децата.