Министър-председателят Румен Радев връчи трибагреника на националните олимпийски отбори по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, география и изкуствен интелект на церемония в Министерския съвет. Той пожела успех на българските ученици и техните ръководители на предстоящите международни състезания.

На церемонията присъстваха и вицепремиерът Иво Христов, министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев и заместник-председателят на Управителния съвет на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки Елена Маринова.

„Потенциалът на всяка държава вече се измерва с наличието на млади, умни и устремени хора като вас. Успехите ви са доказателство, че талантът, трудът и постоянството могат да превърнат мечтата в истински достижения“, обърна се премиерът към олимпийските отбори по природни науки на България за 2026 г.

Той посочи, че

на церемонията са събрани най-блестящите умове на България – хората, които ще създават нови знания, нови технологии, ще дават нови решения за страната и за света.

Румен Радев изрази признателност към ръководителите на отборите за това, че влагат своята енергия и време в най-важната инвестиция – бъдещето на България. „Медалите са важни, но още по-важно е, че вашите възпитаници ни дават надежда за модерното бъдеще на България“, посочи той. Министър-председателят пожела на младите хора да бъдат все така устремени и да не забравят, че имат родина, за която си струва да работят, да творят и да се борят.

„Поемайки националния флаг, знайте, че с вас ще бъде част от България. Забравете за медалите, концентрирайте се върху знанията и успехите ще дойдат“, обърна се към олимпийските отбори министър Георги Вълчев.

Той им пожела, пътувайки по света, да имат самочувствието на горди и достойни българи. „Надявам се, че срещите с различни държави ще ви помогнат още по-силно да осъзнаете какво означава да имаш родина, и каква привилегия е да се съревноваваш с най-добрите в света като българин“, каза още проф. Вълчев.

Министърът посочи, че след по-малко от две седмици започват новите предизвикателства и вълнения пред националните ни отбори с Международната олимпиада по физика, която тази година ще се проведе в Колумбия. „Веднага след това ще последват други състезания, а вие ще стъпите в различни държави на няколко континента“, каза той и изрази увереност, че отборите ни отново ще успеят да разгърнат своя потенциал.

Заместник-председателят на Управителния съвет на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки Елена Маринова посочи, че с церемонията по връчването на националния флаг сезон 2026 на олимпийското лято е тържествено открит. „Сезон, в който българските ученици ще пътуват по целия свят на международните олимпиади по науки, за да представят и прославят България“, заяви тя.

По думите ѝ

българското знаме е символ на доверие, на гордост, на увереност.

„Носете го в сърцата си и го вдигайте гордо, когато стъпвате на голямата международна сцена. На добър път и нека да се върнете с много нови приятелства, знания и медали за България“, обърна се Маринова към олимпийците.

Тя посочи, че България е от най-успешните олимпийски нации в света.

„Страната ни е номер едно в Европейския съюз по концентрация на златни медали, спечелени от международните олимпиади за всички времена. Това постижение е резултат от традиции, от поколения ученици, учители и ръководители на националните отбори. Ние се целим по-високо и действаме“, подчерта Елена Маринова.

Само през миналата година от международни олимпиади отборите ни успяха да спечелят 39 медала, а от всички състезания – международни, европейски, младежки и балкански олимпиади, се завърнаха с общо 97 медала.

Маринова припомни, че в резултат на инициативата „Участвай! Олимпиадата е за всички“ на Сдружението на олимпийските отбори и Министерството на образованието участниците в първи кръг на национални олимпиади са се увеличили с 10%. „Това означава, че все повече млади хора се докосват в ранна възраст до красотата на науката и до магията на знанието“, каза тя.

Международните олимпиади, в които ще участват българските национални отбори през 2026 г., са девет на брой.

Международната олимпиада по физика (IPhO) ще се проведе от 4 до 12 юли 2026 г. в Букараманга, Колумбия. Българският отбор е в състав Светослав Арабов, Йордан Петков, Александър Николов, Мирослав Драганов и Петър Попов. Ръководители на тима са проф. д.ф.н. Мирослав Абрашев и доц. д-р Нено Тодоров. През 2025 г. отборът спечели 4 бронзови медала.

Международната олимпиада по химия (IChO) ще се проведе от 10 до 19 юли 2026 г. в Ташкент, Узбекистан. Българският отбор е в състав Дамян Иванов, Стоян Милев, Борислав Христов и Денислав Стоянов. Техни ръководители са доц. д-р Донка Ташева и гл. ас. д-р Светослав Аначков. През 2025 г. отборът спечели 4 медала – 1 златен, 1 сребърен и 2 бронзови.

Международната олимпиада по математика (IMO) ще се проведе от 10 до 21 юли 2026 г. в Шанхай, Китай. Българският отбор е в състав Андрей Стефанов, Александър Бангачев, Георги Николов, Кирил Зулямски, Добромир Добрев и Божидар Сакарев. Ръководители са д-р Стоян Боев и Кристиян Василев. През 2025 г. отборът спечели 6 медала – 3 сребърни и 3 бронзови.

Международната олимпиада по биология (IBO) ще се проведе от 12 до 19 юли 2026 г. във Вилнюс, Литва. Българският отбор е в състав Боян Ценов, Димитър Оронов, Андрей Дичев и Теодор Петров. Техни ръководители са проф. д-р Албена Йорданова, доц. д-р Илияна Саздова и Теодор Трифонов. През 2025 г. отборът спечели 4 медала – 2 сребърни и 2 бронзови.

Международната олимпиада по лингвистика (IOL) ще се проведе от 26 юли до 2 август 2026 г. в Букурещ, Румъния. Българският отбор е в състав Сияна Павлова, Калина Иванова, Венелин Ценков, Дамян Дочев, Михаил Бошов, Радослав Стефанов, Петър Велев и Георги Илиев. Михаил Пасков и Рами Хенауи са ръководители на тима. През 2025 г. отборът спечели 6 медала – 2 златни, 2 сребърни и 2 бронзови.

Международната олимпиада по изкуствен интелект (IOAI) ще се проведе от 2 до 8 август 2026 г. в Астана, Казахстан. Българският отбор е в състав Божидара Пухалева, Мартин Недев, Раян Камаринчев, Калоян Иванов, Спас Стоименов, Пресиян Георгиев, Марио Петков и Александър Славов. Техни ръководители са Мелания Бербатова и Алексис Датсерис. През 2025 г. българските участници спечелиха 3 бронзови медала.

Международната олимпиада по информатика (IOI) ще се проведе от 9 до 16 август 2026 г. в Ташкент, Узбекистан. Българският отбор е в състав Андрей Стефанов, Сава Делев, Кирил Зулямски и Александър Пендов. Ръководители на тима са Енчо Мишинев и Румен Михов. През 2025 г. отборът спечели 4 медала – 2 златни и 2 сребърни.

Международната олимпиада по география (iGeo) ще се проведе от 11 до 17 август 2026 г. в Истанбул, Турция. Българският отбор е в състав Борис Донков, Лъчезар Митев, Звездемир Пенев и Кристиан Станишев. Ръководители са доц. д-р Димитър Желев и доц. д-р Калоян Цветков. През 2025 г. отборът спечели 4 медала – 3 сребърни и 1 бронзов.

Международната олимпиада по астрономия и астрофизика (IOAA) ще се проведе от 25 септември до 5 октомври 2026 г. в Ханой, Виетнам. Българският отбор е в състав Мартин Недев, Светослав Арабов, Красимир Станков, Мирослав Драганов и Антон Стоянов. Ръководители на тима са Никола Каравасилев и Мирослав Радомиров. През 2025 г. отборът спечели 4 медала – 3 златни и 1 сребърен.