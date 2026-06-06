Лауреатите от XIII национален конкурс с международно участие за литературно творчество, рисунка и мултимедийна презентация/видеоклип „България в картини и слово“ са отличени на церемония в средата на май в Младежкия дом в Търговище. А участници и гости разглеждат отличените рисунки в специално подредена изложба.

Организатори на Конкурса са ЦПЛР – ОДК, Търговище, с директор Марианна Савова, местната община и Регионалното управление на образованието, МОН и Националният дворец на децата. Проявата е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

Тази година свои

творби за участие изпращат 1186 деца и ученици на възраст от 5 до 19 години от 27 области на страната, както и от Франция и Германия.

Три журита оценяват общо 1172 произведения и присъждат 99 отличия, специални награди и поощрения.

В направление „Литературно творчество“ председател на журито е Венета Ковачева – специалист БЕЛ, а членове са Симона Алексиева – журналист и редактор, и Екатерина Христова – кореспондент на БТА за Търговище.

В първа възрастова група (I – IV клас) е присъдено едно второ място на Божидара Алтиева (IV клас, школа „Български език и литература“, ЦПЛР – ЦЛТРДБ, Благоевград). Трети са класирани Елеонора Паунова (IV клас, литературен клуб към ЦПЛР, Стара Загора), Виктория Христова (2. СУ „Проф. Никола Маринов“, Търговище) и Фатима Мехмедова (II клас, I. ОУ „Христо Ботев“, Търговище).

В групата V – VIII клас второто място поделят Катерина Мавродиева (VI клас, ОУ „Любен Каравелов“, Бургас), Росица Патрикова (12 г. , ОУ „Васил Априлов“, Исперих) и Виктория Костадинов (IV клас, студио по журналистика и творческо писане, БУ „Иван Вазов“, Париж). Трети се нареждат Димитър Даков (VI клас, клуб „Книголюбие“, НЧ „Дряновска пробуда 2008“) и Нух Танер Нух (12 г., ОУ „Васил Априлов“, Исперих).

В групата IX – XII клас победители са Александра Иванова (XII клас, ЕГ „Васил Карагьозов“, Ямбол) и Стефани Бурлакова (IX клас, ЕГ „Васил Карагьозов“, Ямбол). Второ място заемат Никол Ненова (16 г., ПГИИ „Джон Атанасов“, Търговище) и Никола Кацарски (IX кл., НУИ „Панайот Пипков“, Плевен). Трети се нареждат Роберта Янева (IX клас, НЧ „Дряновска пробуда-2008“), Огнян Огнянов (X кл., СУ „Христо Ботев“, Враца) и Никола Кацарски (IX клас, НУИ – Плевен).

Специална награда на ЦПЛР – ОДК, Търговище, на името на Валя Радева получава Валентина Сербезова (XI кл., Литературен клуб към ЦПЛР – Стара Загора). Призът на Областна администрация – Търговище, е за Дарина Рошкова (X кл., СУ „Христо Ботев“, Враца). Колективна награда е присъдена на възпитаниците на клуб „Книголюбие“ при НЧ „Дряновска пробуда 2008“ с ръководител Виржиния Дачева, на децата от „Ателие за приказки“ при НЧ „Христо Ботев 1937“ – Бургас, с ръководител Атанаска Желязова, и за ученици от ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово, с ръководител Бела Косева.

В направление „Изобразително изкуство“ журито е в състав: председател Румен Райнов – художник, преподавател по приложно изкуство в ЦПЛР – ОДК, Търговище, и член на СБХ, и членове Ивелин Стоянов и Нора Иванова – художници и преподаватели по изобразително изкуство в ЦПЛР – ОДК, Търговище.

При възпитаниците на детски градини и училища в първа възрастова група (III – IV гp. на ДГ и подготвителна група в училища) на първите три места са класирани Ема Емилова (5 г., ДГ „Славейче“, с. Лесново, общ. Елин Пелин), Ирем Салиева (6 г., 9. ДГ „Приказка“, Търговище) и Есин Исмет (5 г., 2. ДГ „Осми март“, Търговище).

Във втора група (I – IV клас) победител е Евангелина Мовчан (10 г., 49. ОУ „Бенито Хуарес“, София). Втори се нареждат Мелек Ибрахимова (II к., 1. СУ „Св.св. Седмочисленици“, Търговище) и Магдалена Младенова (8 г., СУ „Тодор Кирков“, Ловеч). Третото място заемат Анна Тодорова (9 г., ОУ „Пейо Яворов“, Бургас) и Тея Тинкова (8 г., ОУ „Цанко Церковски“, Мизия).

В трета група (V – VIII клас) начело са Христиана Пиродска (11 г., ОУ „Цанко Церковски“, Мизия) и Венцислав Тенчев (VII кл., СУ „Пейо Кр. Яворов“, Чирпан). Второто място поделят Кристиела Цветанова (VI кл., ОУ „Д-р Петър Берон“, Плевен), Месуде Калайджиева (12 г., ОбУ „Христо Ботев“, Стамболийски) и Фатме Мустафова (11 г., 4. ОУ „Иван Вазов“, Търговище). Трети са Стефания Миленова (14 г., ПГСАГ „Пеньо Пенев“, Русе) и Памела Петрова (11 г., 49. ОУ, София).

Специална награда на председателя на журито получава Александър Иванов (11 г., 2. СУ „Проф. Никола Маринов“, Търговище).

В четвърта група (IX – XII клас) първа е Петя Славчева (18 г., СУ „Св.св. Кирил и Методий“, Видин) пред Айлян Акиф (15 г., СУ „Бачо Киро“, Летница). Третото място е за Синем Шабан (17 г., СУ „Н.Й. Вапцаров“, Момчилград) и Габриела Димитрова (17 г., СУ „Св. Климент Охридски“, Ямбол).

Специалната награда на сдружение „Художниците на Търговище“ отива при Мелек Наскова (17 г., СУУУС „Св. Иван Рилски“, Търговище).

В надпреварата на възпитаници на школи и специализирани училища в първа възрастова група призьори са Борис Банковаски (5 г., артшкола „Колорит“, Плевен), Лора Куцарова (6 г., ателие „Приказен свят“, София) и Росилена Александрова (6 г., артклуб „Цветно“, ОМЦ „Захари Стоянов“, Добрич).

Във II група първи е Михаил Пламенов (III кл., ателие за изобразителни изкуства „Д. Батембергска“, Търговище). Второто място е за Ивайла Илиева (8 г., ателие „Стела и Дара“, ОМЦ,– Добрич) и Михаела Проданова (7 г., школа „Арт-линия“, Казанлък). Трети се нарежда Лазар Владимиров (10 г., ЦПЛР – ОДК, Перник).

Специалната награда на Община Търговище е за Виктория Енчева (10 г., алтклуб „Гея“, ЦПЛР – ОДК, Ловеч).

В трета група отличените са Димитър Даков (13 г., НЧ „Развитие 1869“, Дряново), Габриела Неделчева (15 г., ЦПЛР – ЦУТНТ, Разград) и Дивна Желешчева (11 г., НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, Бургас).

В четвърта група не се присъжда първо място. Втори е Стамен Чупетловски (17 г., артателие „Дон Кези“, Дупница), а трета – Антония Пиперова (17 г., ЦПЛР – ОДК, Велинград).

В направление „Презентации и видеоклип“ творбите са оценени от жури с председател д-р Тоня Иванова – главен уредник в отдел „Нова история“ на Регионалния исторически музей – Търговище, и членове Виолина Войнова – старши експерт в РУО – Търговище, и Герасим Герасимов – оператор на свободна практика.

В първа група (III – IV клас) на първите три места са класирани Явор Добрев (III кл., школа по ИТ, ЦПЛР – Троян), Анджелина Валентинова и Филип Петров (IV кл., 104. ОУ „Захари Стоянов“, София) и Александра Калчева (IV кл., ОУ „Христо Смирненски“, Карнобат).

В групата V – VIII клас първа награда за видео печелят Вивиан Андреева (V клас), Петя Адамова (V клас) и Николай Тодоров (VI клас) от СУ „Христо Ботев“ във Враца с лентата „Памет, излята от бронз“. Първо място с презентацията „Родопите – земя на легенди и вечност“ печели Габриела Момчева (VI кл., СУ „Н.Й. Вапцаров“, Айтос), както и Андреа Пелковски (VI кл., СУ „Н.Й. Вапцаров“, Айтос) с „Природен резерват „Сребърна“. На второ място са класирани Илке Ибрям (VI кл., СУ „Васил Левски“, Опака) и Благой Делиев (VI кл., СУ „Св. Климент Охридски“, Пещера). Трети се нареждат Велин Райков (ПГТ – Самоков), Здравко Георгиев (VIII кл., ПГТ – Самоков) и Филип Петров (V кл., ОУ „Захари Стоянов“, Варна).

В групата IX – XII клас победители с видеото „Пловдив – град с душа“ са Валери Димитров, Мартин Плачков и Станимир Георгиев от ПГ по битова техника – Пловдив, както и Виктория Манолова, Диана Янкова и Хрисияна Янкова от ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково, с „Хасково“.

Първо място с презентацията „По-малко известни, но не по-малко смели герои на България“ печели и Станимир Николов (XI кл., СУ „Д-р Петър Берон“, Червен бряг).

Второ място за видео заслужава Златомира Райкова (Х клас, ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, В. Търново), а за презентация – Никола Урумов (Х кл., СУ „К. Константинов“, Сливен) и Божидара Занкова (Х кл., ПГИ „Робер Шуман“, Разград). Трето място за презентация печели Богиня Панчева (Х кл., СУ „Алеко Константинов“, Луковит), а за видеоматериал – Николета Петкова и Хрисимира Христова (ПГ по техника и мениджмънт „Христо Ботев“, Ботевград).

Специална награда за колектив е присъдена на учениците от ПГИИ „Джон Атанасов“ – Търговище, с ръководител Йоана Иванова.