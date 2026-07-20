Четири медала – два сребърни и два бронзови, спечелиха българските ученици от 37. международна олимпиада по биология (IBO), която се проведе във Вилнюс, Литва, съобщават от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Сребърните отличия донесоха Теодор Петров (XI клас, Софийска математическа гимназия) и Димитър Оронов (XII клас, Национална природо-математическа гимназия, София). С бронзови медали се окичиха Боян Ценов (XII клас, НПМГ) и Андрей Дичев (XII клас, 91. Немска езикова гимназия, София).

Четиримата ни медалисти премериха знания с над 300 ученици от 82 държави.

Ръководители на националния отбор са проф. д-р Албена Йорданова от Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, докторант Теодор Трифонов и доц. д-р Илияна Саздова от Биологическия факултет на най-старото ни висше училище.

Международната олимпиада по биология е най-престижното състезание по биология за ученици, като се провежда от 1990 г. насам. България е сред шестте страни основателки на надпреварата и е неизменна част от нея от първото ѝ издание. Към 2026 г. българските ученици са спечелили на нея 89 медала – 10 златни, 21 сребърни и 58 бронзови.