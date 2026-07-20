Пълен комплект медали – златен, сребърен и два бронзови, спечелиха българските ученици на 58. международна олимпиада по химия (IChO), съобщават от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

И четиримата ни представители се окичват с отличия от най-престижното международно състезание по химия за ученици, което тази година се проведе в Ташкент, Узбекистан. В него се включиха 320 участници от 84 държави.

Златният медал спечели Дамян Иванов (XI клас, Софийска математическа гимназия). Сребърното отличие заслужи Стоян Милев (XI клас, СМГ), а бронзовите донесоха Борислав Христов (XII клас, ПМГ „Акад. С. П. Корольов“, Благоевград) и Денислав Стоянов (XII клас, ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора).

Ръководители на националния отбор са доц. д-р Донка Ташева от Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Светослав Аначков от катедра „Инженерна химия и фармацевтично инженерство“ към същия факултет.

Със златния си медал тази година Дамян Иванов стана и четвъртият българин с две златни отличия по химия. Предишните двукратни златни медалисти са членовете на българската „Зала на славата“ Виктор Лилов (2023, 2024), Петър Христов (2017, 2018) и Томислав Гунчев (1988, 1989). Дамян е и единственият българин, спечелил двата си златни медала преди XII клас.

Международната олимпиада се провежда от 1968 г., като през миналата година българският отбор също се завърна с 4 медала от надпреварата в Дубай, Обединени арабски емирства – златен, сребърен и два бронзови. Златният медал спечели Дамян Иванов, среброто завоюва Виктор Ангелов, а бронзовите отличия бяха за Никола Нинков и Теодор Кусев.

След успехите в Ташкент през тази година България вече има спечелени 127 медала от Международната олимпиада по химия – 15 златни, 29 сребърни и 83 бронзови.