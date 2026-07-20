Поредно много силно представяне и шест медала – златен, сребърен и 3 бронзови, записаха българските ученици на 67. международна олимпиада по математика (IMO), съобщават от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

И шестимата ни участници се окичиха с медали в надпревата, провела се в Шанхай, Китай, която събра 666 участници от 119 държави.

Златният медал е дело на Андрей Стефанов (XI клас, Първа частна математическа гимназия, София). За сребърните отличия се пребориха Александър Бангачев (XI клас, ПЧМГ) и Добромир Добрев (X клас, Софийска математическа гимназия). Трите бронзови медала донесоха Георги Николов (XII клас, СМГ), Кирил Зулямски (IX клас, СМГ) и Божидар Сакарев (X клас, ПЧМГ).

Ръководители на националния отбор са д-р Стоян Боев от Американския университет в България и Кристиян Василев от Института по математика и информатика – БАН. Наблюдатели за отбора са проф. Станислав Харизанов (ИИКТ и ИМИ-БАН) и Драгомир Грозев (ИМИ-БАН).

Международната олимпиада по математика е най-престижното международно състезание по математика за ученици и най-старата международна олимпиада по науки. Създадена е през 1959 г. в Румъния, а България участва във всяко нейно издание от самото начало.

През миналата година българският национален отбор също спечели 6 медала от Международната олимпиада по математика, като в Австралия състезателите ни се окичиха с 3 сребърни и 3 бронзови отличия.

Заедно с медалите от 2026 г. България вече има общо 315 медала от Международната олимпиада по математика – 58 златни, 135 сребърни и 127 бронзови.