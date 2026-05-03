Априлското въстание е не просто исторически факт, а нравствен урок за смелост, достойнство и готовност за саможертва в името на свободата. Това каза министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов по време на тържествената заря-проверка в град Клисура по повод 150 години от избухването на Априлското въстание, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Министърът изтъкна в словото си, че благодарение на събитията от 1876 г. се ражда съвременната българска държава и звучат победоносните песни на българската войска. „С „пукването на първата пушка“ и с написването на „Кървавото писмо“ започва пътят към възстановяването на българската държавност“, каза той.

Проф. Игнатов припомни, че по негова инициатива е подготвен проект за изменение на Кодекса на труда, с който 20 април да бъде обявен за официален празник в памет на героите от Априлското въстание. Това е дължим знак на признателност към поколенията българи, дали живота си за свободата на Родината, отбеляза той.

Министърът акцентира върху необходимостта младите хора да познават историята не само като поредица от дати и събития, а като памет за хората, отстоявали свободата и националното достойнство на България.

Преди началото на официалната церемония проф. Игнатов се включи в литийното шествие и заупокойната молитва в памет на героите от Априлската епопея, водени от Пловдивския митрополит Николай.