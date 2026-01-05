Екипът на Регионалното управлениe на образованието – София-област, посрещна скъпи гости в първия работен ден на новата 2026 г. – млади сурвакари от Средно училище „Васил Левски“ в Елин Пелин.

Учениците бяха придружени от директорката Мариета Христова, заместник-директорката Ирена Цвяткова и ръководителя на сурвакарската група и учител в целодневната организация на учебния ден в начален етап Теодора Серафимова.

Децата сурвакаха екипа на РУО – София-област, и отправиха своите наричания за здраве и берекет през новата 2026 г.

Началникът на Регионалното управление на образованието Росица Иванова благодари на малките гости и ги дари с гевречета.

Сурвакарската група е изцяло мъжка и част от нея са ученици от III и IV клас. „Стремим се да съхраняваме традициите и да запалваме децата да познават и спазват българските обичаи. Радваме се, че тази година ни посрещнаха и в Регионалното управление. Живи и здрави, догодина пак“, каза ръководителят на групата Теодора Серафимова.

Тя допълни, че от няколко години нейните възпитаници са коледари и сурвакари, като има много желаещи да бъдат част от групата. За да няма сърдити, се стреми да включва различни деца.

Групата взема активно участие и в концертите на Средно училище „Васил Левски“, гостува и в Общината.