За поредна година Панагюрище се превръща в музикална столица на родолюбивата песен в навечерието на 20 април, когато страната почита паметта на героите от Епопеята през 1876 г. И тази година музикални таланти от цялата страна пленяват публика и жури с изпълненията си в рамките на двудневния XXI национален фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен „Родолюбие“, съобщават организаторите от местната община и Центъра за подкрепа за личностно развитие. Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси.

През 2026 г. Фестивалът е посветен на 150-годишнината от Априлското въстание. А мотото, под което всяка година протича събитието, е „Всичко българско и родно любя, тача и милея!“.

Изпълненията на участниците на сцената в голямата зала на Театър „Дом-паметник Панагюрище“ тази година са оценявани от жури, председателствано от проф. Етиен Леви, в което влизат и композиторът Хайгашод Агасян и Надежда Ковачева – гласът на България 2023. По традиция детско жури също дава своите оценки, като то е в състав Кристиана Чуклева, Сияна Кокотанекова и Ангел Реджов, които са носители на редица отличия от национални конкурси.

Фестивалът е открит от зам.-кмета на Панагюрище Пепа Филина, която припомня духа на Април 1876-а. „В продължение на два дни талантите от цяла България ще са тук, на тази сцена. И всички ще бъдат победители. Те няма да пеят нито за медал, нито за купа. Ще пеят за семейство, род и родина. За България, с България в сърцето“, отбелязва тя.

Преди участниците да излязат на сцената, хорът „Децата на Панагюрище“ изпълни химна на конкурса – „Българийо, обичам те“. Песента е по текст на Дочка Кацарева – идеен вдъхновител на фестивала „Родолюбие“, музиката е дело на Хайгашод Агасян, а аранжиментът – на Светослав Лобошки.

По традиция преди официалното откриване на Фестивала се провежда шествие на участници и организатори по улиците на Панагюрище,

което завършва с поднасяне на венци и цветя пред Вечния огън на Мемориалния комплекс „Априлци“. В него се включват и кметът на общината Желязко Гагов, зам.-кметът Пепа Филина, общински съветници и представители на ЦПЛР – Панагюрище. А слово произнася неговият директор Надежда Оловенекова.

Тази година Голямата награда „Живият пламък“ печели Детският хор към ЦПЛР – Панагюрище, с музикални ръководители Веселина Зумпалова-Ралчева и Величка Маслева. Децата изправиха на крака присъстващите с многогласно изпълнение на „Къде си вярна, ти любов народна“ и „Приятели“.

В първа „А“ възрастова група (I – II клас победители са Стефания Апостолова (вокално студио „Diamond“, София) и Хрисияна Палийска (музикална школа „АрТаланти“, Сопот). На второ място са класирани Христина Лалева (музикална школа „Карловойс“, Карлово), Божидара Раленекова (ЦПЛР – Панагюрище) и Катрин Калпакчиева (арт център „Точно време“, Бургас). Трети се нареждат Ема Гидикова (ЦПЛР – Панагюрище), Габриела Дръндева (МШ „Карловойс“, Карлово) и Елена Маслева (ЦПЛР – Панагюрище).

В първа „Б“ възрастова група (III – IV клас) печелят Марина Тодорова (НЧ „Братство 1869“, Кюстендил), Борис Мацов и Даная Запрянова (ВС „Diamond“, София) и Георги Колев (ОБЦК „Нончо Воденичаров“, Раднево). Второ място заслужават Валерия Георгиева („Арт Войс Център“, Пловдив) и Зорница Пищялова (МШ „Карловойс“, Карлово). Трети се нареждат Мария Димитрова (ЦПЛР – Панагюрище), Златомира Жекова (ЦПЛР – ОДК, Пловдив) и Радина Папазова (МШ „Артинора студио“, Пловдив).

В първа възрастова група – вокални дуети, победител е дуетът Даная Запрянова и Борис Мацов (ВС „Diamond“, София). Второ и трето място не са присъдени.

В първа възрастова група – вокални групи, най-високо са оценени изпълненията на Вокалната група към ЦПЛР – Панагюрище, с ръководители Веселина Зумпалова-Ралчева и Величка Маслева и на вокална група „Бамбини“ (ЦПЛР – ОДК, Пловдив) с ръководители Снежана Донева и Димитър Донев. Второ място печели квартет „Славейче“ (ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, Карлово), а третото е за ВГ „Карловойс“ (МШ „Карловойс“, Карлово).

Във втора възрастова група (V – VII клас) – вокални дуети, не е присъдено първо място. Второ място печелят Пресияна Петрова и Йоана Трошанова (СУ „Нешо Бончев“, Панагюрище). Трети са Десислава Маринова и Магдалена Иванова (ЦПЛР – Троян).

Във втора възрастова група – вокални групи, печели Вокална група към ЦПЛР – Бургас, с ръководител Милена Добрева. Втора е ВГ „До Ре Мини“ (Ямбол), а третото място е за ВГ „Бончевци“ при СУ „Нешо Бончев“ – Панагюрище).

Във втора възрастова група – индивидуални изпълнители, първо място е присъдено на Мариа Попова (Jukebox, София), Стела Зенкова („Арт Войс Център“, Пловдив), Лилиян Чонова (МШ „АрТаланти“, Сопот) и Християн Балев („Арт Войс Център“, Пловдив). Второто място поделят Леда Христова („Арт Войс Център“, Пловдив), Габриела Костадинова (школа по народно пеене „Канатица“, Варна) и Мария Кабакова (МШ „Карловойс“, Карлово). Третото място заемат Вяра Николова и Елица Николова („Арт Войс Център“, Пловдив), Боян Живков (Пазарджик) и Мартин Бечев (Music Art, Пловдив).

В трета възрастова група (VIII – XII клас) – индивидуални изпълнения, първенци са Елена Василева („Арт Войс Център“, Пловдив), Кристина Гочева (ЦПЛР – Панагюрище) и Дария Димитрова (МШ „Карловойс“, Карлово). След тях се нареждат Виктория Пенева („Арт Войс Център“, Пловдив), Джулия Колева (ОБЦК „Нончо Воденичаров“, Раднево) и Невен Мерамджиев (ВС Diamond, София). Трети се класират Глория Щрангова (ЦПЛР – Панагюрище), Иван Назлъмов (Пловдив), Мона-Марина Дикова и Виктория Матеева („Арт Войс Център“, Пловдив).

В трета възрастова група – вокални дуети, не е присъдено първо място. Второто печелят Лора Куруджиева и Глория Щрангова (ЦПЛР – Панагюрище), а третото – Александра Арабаджиева и Дария Димитрова (МШ „Карловойс“, Карлово).

В трета възрастова група – вокални групи, първа е вокалната група към ЦПЛР – Панагюрище. Второ и трето място не са присъдени. Аз-буки

Специални награди

Наградата на Община Панагюрище печели Елена Василева („Арт Войс Център“, Пловдив, с ръководител Румяна Иванова). Националният дворец на децата награждава Даная Запрянова и Борис Мацов (ВС Diamond, София).

Приза на „Асарел-Медет“ получава Кристина Гочева (XII кл., СУ „Нешо Бончев“, ЦПЛР – Панагюрище, с ръководител Нона Немигенчева).

„Оптикс“ АД отличава Мария Димитрова (ЦПЛР – Панагюрище), а „Оптикоелектрон“ – ВГ „До Ре Мини“ – Ямбол, с ръководител Веса Ефева.

Отличието на „Ротари клуб“ – Панагюрище, получава Ема Гидикова (ЦПЛР – Панагюрище), а това на „Лайънс клуб“ – Панагюрище, грабва Глория Щрангова (ЦПЛР – Панагюрище). Наградата на Сдружение на предприемачите – Панагюрище, отива при ВГ към ЦПЛР – Панагюрище.

Призът на PANA GREEN PARK е за Георги Колев (ОБЦК „Нончо Воденичаров“, Раднево, с ръководител Марижана Иванова).

Наградата на младежкото жури е присъдена на Боян Живков (Пазарджик) с ръководител Бойка Щерева.

Отличието за музикален ръководител на името на Анна Главчева печели Тюркян Исмаил – ръководител във вокално студио Diamond в София.