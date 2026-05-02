На 20 април в 88. СУ „Димитър Попниколов“ в София се провежда тържествено събитие, което обединява две инициативи – официалното откриване на новия училищен STEM център и отбелязването на 150 години от Априлското въстание.

Новият технологичен център е представен пред гости, учители, родители, ученици и партньори чрез презентации и демонстрации в двете обособени зони: „Математика и информатика“ – пространство, оборудвано за работа с дигитални ресурси, интерактивни уроци, програмиране и математически модели, „Дизайн и 3D прототипиране“ – зона, в която учениците могат да работят с 3D принтери, да творят и да развиват инженерно мислене.

Учениците демонстрират уменията си чрез задачи и експерименти, подготвени специално за събитието. Гостите имат възможност да наблюдават работата им в реална среда и да се запознаят с новите технологични възможности, които училището предлага.

Втората част е посветена на една от най-светлите дати в българската история – 150 години от избухването на Априлското въстание. Учители и ученици подготвят интердисциплинарния „Урок по родолюбие“, който обединява български език и литература, история и цивилизации, музика и хореография.

Събитието показва, че 88. СУ успешно съчетава иновативното обучение с патриотичното възпитание, и напомня, че духовните ценности и историческата памет са не по-малко важни от технологичния напредък.

Столичното 88. СУ „Димитър Попниколов“ е сред най-предпочитаните училища в район „Овча купел“, благодарение на многообразието на прилаганите учебни планове по класове, модерната база и устойчивите традиции в обучението.

Характерно за него е ранното въвеждане на чужди езици, математика, хореография и изобразително изкуство, които се изучават още от I клас в разширената и факултативната подготовка.

„Предлагаме изучаване на четири чужди езика – английски, немски, испански и руски, въпреки че не сме езиково училище. Характерни за нас са паралелките, които сформираме от I клас с разширено изучаване на хореография и изобразително изкуство. В централното фоайе и коридорите правим периодични изложби с рисунки на учениците от различните класове“, казва директорката Надка Воденичарова.

Почти всички ученици изучават като първи чужд език английски и само една паралелка от I клас започва с немски като първи чужд език и продължава така до основното образование.

Училището разполага и с плувен басейн, а това позволява във факултативните часове и в тези по спортни дейности учениците да се занимават с плуване. Формират се сборни групи във випуските и се изготвя график за ползване на басейна. Така в сградата на училището има активна дейност – учебен процес, занимания по интереси и извънкласни дейности от сутрин до вечер, подчертава директорката.

Екипът се състои от 97 педагогически специалисти.

Има и училищен психолог, педагогически съветник, двама ресурсни учители и логопед, ангажирани с приобщаващото образование и с учениците със специални образователни потребности.

През 2024 г. училището отбелязва своята 30-годишнина – сформирано е с акт на Министерския съвет през 1994 г., като споделя една сграда с Националното средно училище „София“. Днешната му сграда е завършена през 1998 г.

„Тази част, която наричаме спортно-учебен комплекс, влиза в експлоатация през 2015 г. Оттогава ползваме и басейна. Грубата конструкция беше изградена, но довършителните работи приключиха благодарение на усилията на предходния директор и на тогавашното управление на Общината, защото на училището са необходими допълнителни класни стаи“, уточнява директорката.

В корпуса има няколко учебни стаи, физкултурен салон и малки зали, едната от които е пригодена за танцова зала. Спортният салон е голям и в него едновременно могат да играят по две паралелки. Има и тенис зала, която се ползва при струпване на повече паралелки в един и същи час по физическо възпитание.

В 88. СУ в момента се обучават около 1115 ученици в 49 паралелки и материалната база не позволява обучение на една смяна.

„Най-голямото предизвикателство пред екипа на училището е преминаването на едносменен режим. При сегашния брой паралелки и наличните класни стаи това няма как да се случи. Решението е или нов корпус, или поетапно намаляване на паралелките“, категорична е директорката.

В гимназиален етап паралелките са по две във випуск, с профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език и паралелки със специалност „Туристическа анимация“, отново с английски. В начален и прогимназиален етап се обучават по пет или шест паралелки във випуск.

През тази учебна година са сформирани 15 групи за занимания по интереси в различни направления. Предоставена е възможност за участие на всички ученици от I до XII клас.

Голямо предимство, с което училището разполага, е така нареченият форум с амфитеатрално подредени столове (200 седящи места), където се правят големи тържества и събития, провеждат се и открити уроци.

„Има много талантливи деца и има какво да покажем“, подчертава директорката.

Патронният празник на училището се отбелязва с поредица от събития в продължение на седмица, като завършва с голям училищен концерт на 7 декември – рождената дата на Димитър Попниколов. Първи в програмата е плувният празник, в който се състезават около 100 ученици, разпределени по възрастови групи. А учениците в публиката са ентусиазирани и подготвени да подкрепят и аплодират своите любими състезатели.

Директорката насочва вниманието ни и към видеообръщение от патрона на училището – Димитър Попниколов, създадено с помощта на изкуствен интелект.

„Радвам се, че тук думата училище значи обич“, казва Димитър Попниколов в обръщението към своите наследници – настоящите учители и ученици.

По повод патронния празник се организират и съвместни изяви между класовете. Например III клас гостува на първокласниците. Има и представяне на изложби от проекти, училищни конкурси, провеждат се и интердисциплинарни уроци, свързани по някакъв начин с празника. Те включват знания по български език и история или физическо и математика. Тази година също са проведени подобни интересни уроци. Учениците се състезават в спортни игри, решават задачи и рисуват, а тези комбинирани уроци много ги впечатляват.

Възпитаниците на 88. СУ имат постижения в олимпиади и състезания на областно и национално ниво. Представят се отлично на конкурси и състезания по математика и по изобразително изкуство. Едни от последните отлични резултати са на международното състезание „Математика без граници“, където са спечелени общо 27 медала, от които 4 златни.

„Успехите на учениците се популяризират на сайта и страницата на училището в социалните мрежи, а те се чувстват удовлетворени от това, че получават признание и подкрепа“, споделя директорката Надка Воденичарова.

Опитът от Международното изследване PIRLS

През настоящата учебна година 88. СУ „Димитър Попниколов“ в София за първи път участва в Международното изследване на четивната грамотност на учениците от IV клас PIRLS в дигитална среда.

„От екипа на Националния институт по образование научихме, че сме в представителната национална извадка. Училището ни беше избрано, като в нашите възможности бе да организираме изследването в рамките на една сесия. Разполагаме с необходимата техника и с помещения. Трябваше да направим предварителна организация – да проверим техниката и да предоставим информация за броя паралелки и ученици в IV клас на Института по образование към МОН“, казва директорката Надка Воденичарова.

Следвайки указанията, които получават, от екипа на училището изготвят съобщение до родителите, за да бъдат запознати какво предстои. От всички родители се иска информирано съгласие, с което да потвърдят, че са съгласни децата им да участват в изследването. Получават и линк с примерни задачи, за да могат учениците да се упражняват. Родителите откликват и в оперативен порядък попълват и връщат въпросниците.

А екипът на 88. СУ получава отговор на редица въпроси в онлайн среща за директори от страната, организирана от Института по образование. От ръководството на училището изказват и специалната си благодарност на екипа на Института по образование за подкрепата и напътствията.

„Важното за това изследване е, че и тестът, и въпросникът към учениците бяха в дигитална среда. Въпросник в дигитален формат имаше и за учителите класни ръководители на тези паралелки, както и за директора. Само въпросниците за родителите бяха на хартиен носител, съгласно процедурата“, уточнява директорката.

По време на самото изследване учениците са разделени в две зали с обособено за всеки самостоятелно работно място с лаптоп. Всички лични вещи и телефоните са извън залата. Учениците имат право да си вземат книжка за четене, защото справилите се със задачите по-рано трябва да изчакат в залата до края на определеното време и да не пречат на останалите.