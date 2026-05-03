Общо 95 разработки – 47 доклада, 27 презентации и 21 видеоматериала, създадени от ученици от 50 училища от 31 населени места, са изпратени тази година за XI издание на Националната ученическа конференция „Личности и събития, повлияли на човешката история“. Това отчитат организаторите на форума от школа „ИстОрика“ при СУ „Петко Рачов Славейков“ – Кърджали, ръководена от Димитър Димов.

Проявата се провежда с подкрепата на ръководството на училището в лицето на директора Маргарита Демирева и зам.-директора Юлия Чортленева и на местната община. Протича под патронажа на кмета на Кърджали и традиционно е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси.

Тазгодишното издание на Конференцията е посветено на 150-годишнината от Априлското въстание,

а в разработките си учениците разказват за подвига на редица непознати за широката публика герои от Априлската епопея през 1876 г.

До заключителния присъствен етап на Конференцията са допуснати 69 разработки – 35 доклада, 19 презентации и 15 видеоматериала. А СУ „П. Р. Славейков“ в Кърджали посреща 120 участници – 82 ученици и 38 научни ръководители.

Официални гости на конференцията са началникът на РУО – Кърджали, Ангелина Костова, проф. д.и.н Диляна Ботева-Боянова, проф. Пламен Митев и доц. Любомир Кръстев от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Мария Боянова от Националния етнографски музей, Радостина Николова – държавен експерт в МОН, и доц. Елисавета Семерджиева – директор на филиал „Любен Каравелов“ на Пловдивския университет, който приема форума.

В категория „Доклади/реферати“

победители с разработката „Братя Велеганови – „тихите“ герои на българската свобода“ са Тахирюмер Шукри и Александър Манолов (ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, Хасково, консултант – Дияна Славова) и Габриела Петрова (ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград, консултант – Анита Иванова) с „Невидимият фронт – жените срещу империята“.

На второ място са класирани Нейджъл Рачкова (Лесотехническа ПГ, Берковица, консултант – Петя Генова) с проекта „Младен Павлов – Козлодуйското даскалче, единственият посрещач на Ботевата чета“ и Любомир Колев (СУ „П.Р. Славейков“, Кърджали, консултант – Димитър Димов) с „Кървави писма“.

Третото място печелят Елеонора Райкова (СГСАГ „Христо Ботев“, София, консултант – Иво Димов) с „Отзвукът от Априлското въстание в Европа и Америка. От кланетата до европейската солидарност“, Виго Василев (НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ“, София, консултант – д-р Катя Бенчева) с „Разловско въстание 1876“ и Николай Атанасов (ПГ „Цар Иван Асен II“, Асеновград, консултант – Жечка Кръжева) с „Априлското въстание: едно събитие, два прочита“.

В категорията „Презентации“

първото място с проекта „Априлското въстание в българската преса и световния отзвук“ печелят Любомир Абаджиев и Марио Илиев (НПГПТО „М. В. Ломоносов“, София, консултант – Борис Запрянов). След тях се нареждат Любена Антониева и Елинор Антониева (СУ „Васил Кънчов“, Враца, консултант – Грета Петрова) с „Априлското въстание във Врачански революционен окръг 1876“. Третото място поделят Кардален Чаушева (СУ „Г.Ст. Раковски“, Котел, консултант – Стойко Арабаджиев) с „Вдъхновението на младите българи за въстанието чрез словото и поезията на Ботев и Раковски“ и Серкан Ахмедов и Александра Занева (ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“, Шумен, консултант – Станислава Стоянова) с презентацията „Панайот Волов – апостолът от Шумен“.

В категория „Видеоматериал“

са присъдени две първи награди. Получават ги Яница Ханкова и Мариела Авренчева (СУ „П. Р. Славейков“, Кърджали, консултант – Димитър Димов) с лентата „Небето над Клисура“ и Борислав Димитров (Първа EГ – Варна, консултант – Нела Димова) с творбата „Илия Цанов – защитникът на България“.

На второ място са класирани Кристияна Дундакова и Мартин Димитров (СУ „Стоян Заимов“, Плевен, консултант – Виолета Йорданова) с видеото „Последният поход“ и Иван Трифонов и Виктория Пашалиева (клуб „Клио“ при ПГ по хранителни технологии и техника – Пловдив, консултант – д-р Донка Радева) с „Паметта: Батак – 1876“.

Третото място с филма „Кървавото хоро на Бояджишкото клане“ печели Никол Сотирова (ПГ „Цар Иван Асен II“, Асеновград, консултант – Жечка Кръжева).

Организаторите съобщават, че темата на следващата, XII конференция през 2027 г. е „Строители на съвременна България“, като тя ще бъде посветена на 200-годишнината от рождението на патрона на училището домакин – Петко Рачов Славейков.