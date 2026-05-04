Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ организира специализиран уебинар на тема: „Съвети за добре изглеждащи научни фигури“.
Обучението е безплатно и с практическа насоченост. Има за цел да подпомогне участниците в подготовката на техните фигури и илюстрации за научни публикации. Визуалната комуникация е важен елемент от научните публикации. Правилното ѝ прилагане може да привлече вниманието на читателя и да изгради доверие към авторите и изданието.
В рамките на уебинара ще обърнем внимание на:
- Базовите понятия в предпечатната подготовка и странирането на статии;
- Основните принципи в дизайна на научните илюстрации вкл. композиция, цветове, шрифтове;
- Често допускани грешки при оформянето на научните илюстрации и как да ги избягвате;
- Лични примери от практиката на лектора.
Лектор и детайли за участие:
Д-р Христина Проданова е учен от Българската академия на науките, управляващ редактор и дизайнер на списание Journal of the Bulgarian Geographical Society („Известия на Българското географско дружество“).
Дата: 12 май 2026 г.
Час: 14:00 ч.
Продължителност: 60 минути
Формат: онлайн (Microsoft Teams)
Линк за включване: https://teams.live.com/meet/9362713361540?p=AjaxWUL92CyRzuPQMM
ИД на събрание: 936 271 336 154 0
Код за достъп: j5Xd74
Част от по-широка инициатива за научно писане
Уебинарът е част от инициативата на НИОН „Аз-буки“ за популяризиране на качественото научно писане и повишаване на уменията за публикуване в академична среда.
В тази връзка, Издателството, съвместно с Българското географско дружество, започва и група на специализирания курс „Практически умения за разработване на научна статия“.
Обучението е насочено към млади учени, докторанти, преподаватели и всички, които желаят да развият уменията си за успешно публикуване в научни издания.
През месец април Издателство „Аз-буки“ проведе обучение, посветено на работата със системата ScholarOne Manuscripts – от регистрация до успешно подаване на ръкопис. Видео от уебинара може да намерите тук.
През месец май ще се проведат и допълнителни уебинари, посветени на подготовката на научни статии, както и на използването на изкуствения интелект в научната и образователната дейност. При интерес към участие следете сайта на НИОН „Аз-буки“ за допълнителна информация.
