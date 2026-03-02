Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ организира специализиран уебинар на тема „ScholarOne Manuscripts: от регистрация до успешно публикуване“, насочен към млади учени, докторанти и изследователи, които публикуват в научни списания и работят със системата ScholarOne Manuscripts.

Обучението има практическа насоченост и цели да подпомогне авторите и рецензентите в ефективното използване на платформата при подаване, проследяване и рецензиране на научни ръкописи.

Какво ще научите?

Участниците ще получат конкретни насоки как да:

създадат и управляват профил в системата ScholarOne Manuscripts;

преминат успешно през процеса по подаване на ръкопис;

избягват най-често допусканите технически грешки;

разчитат правилно статусите на своята публикация;

изпращат коригирана версия и подготвят аргументиран отговор до рецензентите;

приемат или отхвърлят покана за рецензиране;

попълват необходимите формуляри при изготвяне на рецензия.

Уебинарът ще бъде особено полезен за автори, които публикуват в научните списания на „Аз-буки“, както и за всички, които работят в среда на двустепенно анонимно рецензиране и следват международни стандарти за научна комуникация.

Лектор

Лектор на обучението ще бъде д-р Савина Кирилова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – консултант по наукометрия към НИОН „Аз-буки“ и научен редактор на списание „Обучение по природни науки и върхови технологии“. Тя ще представи системата през гледната точка както на автор, така и на редактор и рецензент.

Детайли за събитието

Дата: 12 март 2026 г. (четвъртък)

Час: 14:00 часа

Продължителност: 60 минути

Формат: Онлайн чрез Microsoft Teams

Линк за включване: https://teams.microsoft.com/meet/36027683327033?p=FyaTWhZb5AJSwYWu4V

ИД на събрание: 360 276 833 270 33

Код за достъп: QH2n4yR7

Участието е безплатно и не изисква предварителна регистрация.

С този уебинар Национално издателство „Аз-буки“ продължава усилията си за повишаване качеството на научните публикации, подкрепа на младите изследователи и утвърждаване на добрите практики в процеса на научно публикуване.

За издателство „Аз-буки“:

Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“ е специализирано в издаването на научна и образователна литература. Издателството публикува редица научни списания в различни области на знанието и активно подкрепя развитието на науката и образованието в България.

За ScholarOne Manuscripts:

ScholarOne Manuscripts е водеща платформа за онлайн управление на научни публикации, използвана от издателства и научни дружества по целия свят. Платформата оптимизира процеса на подаване, рецензиране и публикуване на статии, като осигурява ефективност, прозрачност и високо качество на публикациите.