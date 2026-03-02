Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ организира специализиран уебинар на тема „ScholarOne Manuscripts: от регистрация до успешно публикуване“, насочен към млади учени, докторанти и изследователи, които публикуват в научни списания и работят със системата ScholarOne Manuscripts.
Обучението има практическа насоченост и цели да подпомогне авторите и рецензентите в ефективното използване на платформата при подаване, проследяване и рецензиране на научни ръкописи.
Какво ще научите?
Участниците ще получат конкретни насоки как да:
-
създадат и управляват профил в системата ScholarOne Manuscripts;
-
преминат успешно през процеса по подаване на ръкопис;
-
избягват най-често допусканите технически грешки;
-
разчитат правилно статусите на своята публикация;
-
изпращат коригирана версия и подготвят аргументиран отговор до рецензентите;
-
приемат или отхвърлят покана за рецензиране;
-
попълват необходимите формуляри при изготвяне на рецензия.
Уебинарът ще бъде особено полезен за автори, които публикуват в научните списания на „Аз-буки“, както и за всички, които работят в среда на двустепенно анонимно рецензиране и следват международни стандарти за научна комуникация.
Лектор
Лектор на обучението ще бъде д-р Савина Кирилова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – консултант по наукометрия към НИОН „Аз-буки“ и научен редактор на списание „Обучение по природни науки и върхови технологии“. Тя ще представи системата през гледната точка както на автор, така и на редактор и рецензент.
Детайли за събитието
-
Дата: 12 март 2026 г. (четвъртък)
-
Час: 14:00 часа
-
Продължителност: 60 минути
-
Формат: Онлайн чрез Microsoft Teams
-
Линк за включване: https://teams.microsoft.com/meet/36027683327033?p=FyaTWhZb5AJSwYWu4V
ИД на събрание: 360 276 833 270 33
Код за достъп: QH2n4yR7
Участието е безплатно и не изисква предварителна регистрация.
С този уебинар Национално издателство „Аз-буки“ продължава усилията си за повишаване качеството на научните публикации, подкрепа на младите изследователи и утвърждаване на добрите практики в процеса на научно публикуване.
За издателство „Аз-буки“:
Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“ е специализирано в издаването на научна и образователна литература. Издателството публикува редица научни списания в различни области на знанието и активно подкрепя развитието на науката и образованието в България.
За ScholarOne Manuscripts:
ScholarOne Manuscripts е водеща платформа за онлайн управление на научни публикации, използвана от издателства и научни дружества по целия свят. Платформата оптимизира процеса на подаване, рецензиране и публикуване на статии, като осигурява ефективност, прозрачност и високо качество на публикациите.
