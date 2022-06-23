Проф. д.п.н. Жадько Н.В.1), акад. Безруких М.М.2)

1)МГПУ – Москва (Россия)

2)Институт возрастной физиологии – Москва (Россия)

https://doi.org/10.53656/for22.302conc

Аннотация. Статья продолжает поднятый в предыдущей публикации вопрос о структуре функциональной грамотности в качестве речевой деятельности. В статье, прежде всего, рассматривается сама концептуальная модель функциональной грамотности, во вторых, определяется структура и условия формирования компетенций hard skills и soft skills, и, в третьих, раскрывается место и содержание этих компетенций в рамках предложенной модели.

Ключевые слова: Речевая деятельность; активная и пассивная речевая деятельность; метапредметные компетенции; модель функциональной грамотности; hard skills; soft skills