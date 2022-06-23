Леонид Московкин1), Бернгард Бремер2),

Татьяна Курбангулова2), Татьяна Лыпкань1)

1)Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

2)Констанцский университет (Германия)

https://doi.org/10.53656/for22.305razr

Резюме. Цель настоящего исследования – выявление блоков биографической информации, наиболее значимой для изучения унаследованного русского языка. Материал исследования – опросники для изучения языковых биографий, включенные в статьи и методические материалы разных авторов. Методы исследования – критический анализ и сравнение опросников, систематизация и минимизация полученных данных. Исследование показало, что наиболее значимыми блоками биографических сведений для изучения речи унаследованных носителей русского языка являются (a) общая биографическая информация, включающая и данные об изучении и владении языками, (b) сведения о языках общения информанта с разными людьми и в разных ситуациях, (c) данные об отношении информанта к языку, унаследованному и от родителей, и к языку страны проживания, (d) данные о самооценке информантом владения унаследованным языком. Результаты исследования могут быть полезны не только для изучения языка, унаследованного от родителей, но и при небольшой доработке для изучения процесса овладения вторым и третьим языками.

Ключевые слова: билингвизм; унаследованный язык; языковая биография; языки общения; отношение к языку; самооценка владения языком