Prof. Assoc. Natalia Nyagolova

Università di Veliko Tarnovo

Università di Roma Sapienza

https://doi.org/10.53656/bel2024-4s-10

Abstact. L‘articolo esamina il meccanismo metonimico come tratto distintivo della prosa bulgara moderna attraverso osservazioni sul racconto di Ivan Stankov „Il padre di Bucarest“ tratto dal libro “Nomi sotto la neve” (2019).

Il racconto rompe il quadro tradizionale del “testo rumeno” nella letteratura bulgara, solitamente strettamente legato alle trame iniziatiche delle lotte di liberazione nazionale e alla prosa militare della prima metà del XX secolo. Nell‘opera Bucarest conserva le sue caratteristiche nazionali solo nel piano della topografia letteraria.

Allo stesso tempo, la Bucarest di I. Stankov acquisisce le caratteristiche di qualsiasi grande città metropolitana del mondo, dove regna l‘alienazione, mentre l‘empatia è un impulso raro e inaspettato.

L‘ottica metonimica viene esplorata a diversi livelli: come principio di immagine dello spazio urbano; come concetto stilistico di combinazione di immagini eterogenee; come meccanismo di intertesto; come asse paradossale del pensiero e dell‘esistenza dell‘uomo moderno, creato attraverso la traduzione di informazioni non selezionate, attraverso l‘illusione dinamica emotiva e sociale del mondo globale .

Parole chiave: metonimia, prosa, urbanistica letteraria, intertesto

