Здравка Минчева завършва Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“ в старопрестолния град, след което продължава обучението си във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ със специалност „Математика и информатика“.

Професионалният ѝ път започва през 1996 г. като учител по математика в ОУ „Христо Ботев“ в с. Недан. От 1998 до 2007 г. работи в Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, където последователно заема длъжностите учител по математика и информатика, а по-късно и помощник-директор.

От 2007 г. до септември 2025 г. е част от екипа на Регионалното управление на образованието – Велико Търново, като старши експерт по математика.

След спечелен конкурс става началник на РУО – Велико Търново, от началото на септември 2025 г.

– Има ли нови специалности, които за първи път ще бъдат предлагани в област Велико Търново?

– Тази година вече работим по новия списък на професиите в професионалното образование и имаме пет нови професии, които ще бъдат предложени за първи път в областта.

В Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ във Велико Търново за първи път ще се предлага специалността „Организиране на събития“ от професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“.

Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ в Павликени ще предлага новите професии „Мениджмънт и икономика“ от направление „Управление и администрация“ и „Автомобилна техника и мехатроника“ от направление „Транспортна техника“.

В Професионалната гимназия по транспорт „Васил Друмев“ в Стражица се открива нова специалност „Електронна търговия, маркетинг и реклама“.

В Средното училище „Св. Климент Охридски“ в село Камен се възстановява професията „Стопанисване на горите“, която от години не е била предлагана, но вече има възможности за реализация на учениците в тази сфера.

– Има ли нови специалности, свързани с изкуствения интелект и технологиите?

– В областта вече имаме традиции в това направление. Природо-математическата гимназия, Средно училище „Георги Измирлиев“ в Горна Оряховица и Професионалната гимназия по електроника и електротехника „Михаил Ломоносов“ предлагат такива паралелки от години.

Разликата е, че по новата таблица на професиите има промяна в наименованията. Досега специалността беше „Програмиране на изкуствен интелект“, а сега вече е „Интелигентни системи“ и „Разработка на софтуер“. Това не са нови специалности за областта, а по-скоро актуализирани наименования.

– Как стои въпросът с дуалното обучение и партньорството с бизнеса? И има ли интерес от страна на учениците към тази форма на обучение?

– Имаме дуални паралелки в няколко училища, но колегите срещат трудности при осигуряването на реална работна среда. Особено трудно е, когато става дума за цели паралелки от по 26 ученици. Не всяка фирма може да поеме толкова ученици едновременно за практика в XI и XII клас.

Затова училищата търсят различни партньори, за да осигурят необходимата практика.

Относно интереса, по-скоро наблюдаваме спад. За учениците не е толкова важно дали обучението е дуално, или в дневна форма. По-важни са самата професия и възможностите за реализация след това.

Тази година по-малко училища предложиха дуално обучение именно заради трудностите с намирането на реална работна среда.

– Какво показват наблюденията ви върху изграждането на STEM центровете в училищата?

– По Плана за възстановяване и устойчивост училищата успяха да изградят STEM центрове и значително да обновят материалната си база. Към момента в областта вече са открити 50 STEM центъра, а още 31 предстои да отворят врати.

Общата стойност на инвестициите за област Велико Търново е около 8 милиона и 264 хиляди евро.

– Новата образователна среда повишава ли мотивацията и запалва ли любопитството на учениците?

– Да, наблюдаваме много положителен ефект. Когато учениците могат да работят практически, да експериментират и да „пипнат“ това, което учат, интересът им е значително по-голям. Дори остават след часовете, за да работят в STEM средата.

– В какви направления са изградени STEM центровете?

– Всяко училище е избрало направления според профилите и професиите, които предлага. В професионалните гимназии има много функционални STEM центрове.

Например в Професионалната гимназия по туризъм са изградени модерни кухни и кабинети за рекламна графика. В други училища има роботика, киберфизични системи, 3D принтиране, зелени технологии и природни науки.

Средно училище „Георги Измирлиев“ в Горна Оряховица има мащабен STEM център с направления по роботика, математика, природни науки и зелени технологии.

– Готови ли са училищата за държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване?

– Да, готови сме. Разпределени са зрелостниците и квесторите, директорите са инструктирани, а необходимите материали вече са предоставени на училищата.

Предстоят държавните зрелостни изпити по български език и литература и вторият зрелостен изпит, а след това и националните външни оценявания в IV, VII и X клас.

– Какъв съвет бихте дали на учениците и родителите?

– Най-важното е учениците да не закъсняват. Имали сме случаи през годините на закъснели зрелостници, които не са били допуснати до изпита.

Добре е предварително да проверят в кое училище са разпределени, колко време ще им е необходимо да стигнат и да предвидят допълнително време.

Съветвам ги също да не се опитват да преписват. Имали сме случаи на преписване със слушалки по време на изпитите.

– Какво трябва да имат предвид родителите и учениците при кандидатстването след VII клас?

– Най-важното е желанията да бъдат подредени внимателно. Често се случва учениците да избират училище заради приятели, а след това да разберат, че това не е тяхното място.

Прехвърлянето впоследствие е трудно, особено ако паралелките са пълни.

От няколко години заявленията могат да се подават и електронно, но има и училища-гнезда, където родители и ученици получават помощ и консултации.

– Има ли училища в областта, които се нуждаят от ремонти?

– Винаги има нужда от ремонти и подобрения. По-големите ремонти обикновено се реализират по проекти чрез общините.

В момента продължава основният ремонт на Профилираната езикова гимназия. Основно училище „Бачо Киро“ вече приключи ремонта си и ще открие обновената сграда на 15 септември.

Най-голямата необходимост в момента е нов физкултурен салон за Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ във Велико Търново.

– Ще останат ли училища на двусменен режим?

– Не. От следващата учебна година всички училища в областта ще преминат на едносменен режим. Това беше сериозен приоритет и вече е постигнато.

– Има ли недостиг на педагогически кадри?

– Най-сериозният недостиг е при учителите по математика и природни науки. Понякога се налага да търсим дългосрочни заместници и това е много трудно.

Случвало се е да разчитаме и на пенсионирани учители, както и на студенти от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

– Има ли млади хора, които искат да влязат в системата на образованието?

– Да, има млади учители и това е много положителна тенденция. Работим отлично с Великотърновския университет, както вече споменах. Имаме студенти, които още преди да завършат, вече преподават в училищата.

При някои от тях връзката с учениците се получава много добре именно защото са млади и близки до тях като поколение.