Изпитният вариант за матурата по български език и литература ще бъде генериран от 5 859 375 възможни комбинации. Държавният зрелостен изпит ще се проведе на 20 май и започва в 8:30 часа. Тегленето на изпитния вариант, по който ще работят учениците, е утре в 6:00 часа в Министерството на образованието и науката, съобщава Пресцентърът на МОН.

За утрешната матура са ангажирани 13 800 квестори. Зрелостниците са разпределени в 783 училища и 4320 изпитни зали.

Учениците трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано. Необходимо е да носят документ за самоличност и служебната си бележка за допускане до изпита, която може да е и на електронен носител.

Няма промяна във формата на теста за ДЗИ по български език и литература. Изпитът включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе).

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация.

Максималният брой точки от изпита е 100.