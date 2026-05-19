Изпитният вариант за матурата по български език и литература ще бъде генериран от 5 859 375 възможни комбинации. Държавният зрелостен изпит ще се проведе на 20 май и започва в 8:30 часа. Тегленето на изпитния вариант, по който ще работят учениците, е утре в 6:00 часа в Министерството на образованието и науката, съобщава Пресцентърът на МОН.
За утрешната матура са ангажирани 13 800 квестори. Зрелостниците са разпределени в 783 училища и 4320 изпитни зали.
Учениците трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано. Необходимо е да носят документ за самоличност и служебната си бележка за допускане до изпита, която може да е и на електронен носител.
Няма промяна във формата на теста за ДЗИ по български език и литература. Изпитът включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе).
Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация.
Максималният брой точки от изпита е 100.
