Министерството на образованието и науката започва съвместен проект с Хайделбергския университет „Рупрехт-Карлс“ за развитие на сътрудничеството и интеграцията между висшите училища в Европа и прилагането на ангажиментите на страната ни по Болонския процес, съобщава Пресцентърът на МОН.

Проектът „Лаборатория за Болонския процес – България“ (BPLab) е представен официално на международния форум Bologna Process in the Danube Region – Rectors’ Policy Dialogue, който се провежда в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Форумът е открит от заместник-министъра на образованието и науката акад. Николай Витанов. Той подчерта значението на международното сътрудничество и активния диалог между университетите и институциите за модернизирането на висшето образование и за по-пълноценното участие на България в Европейското пространство за висше образование.

Проектът BPLab е насочен към ускоряване на прилагането на Болонския процес в България

– общоевропейската рамка за сътрудничество във висшето образование, която насърчава по-доброто признаване на дипломите и периодите на обучение, академичната мобилност, осигуряването на качеството и по-тясното сътрудничество между университетите в Европа.

В рамките на Проекта МОН и Хайделбергският университет

ще работят за разработването и пилотирането на т.нар. лаборатория за системни иновации

– нов подход за създаване на политики във висшето образование с активно участие на университетите и другите заинтересовани страни.

Предвиждат се също дейности, свързани с насърчаване на транснационалното сътрудничество, разработване на гъвкави учебни пътеки и съвместни образователни програми.

Международният форум в Русе се провежда в рамките на Българското председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

В дискусиите участват представители на Европейското пространство за висше образование, на Болонската група за последващи действия, ректори, експерти и представители на висши училища и институции от България, Румъния, Германия, Австрия, Босна и Херцеговина, Украйна и Косово.

Сред участниците в събитието са кметът на Русе Пенчо Милков, ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Елиза Стефанова, изпълнителният директор на Националния център за информация и документация Ваня Грашкина-Минчева, началникът на отдел „Стратегическо планиране и политики за развитие“ в МОН Яна Йотова, ръководителят на проекта BPLab Анна Върбанова-Иванова от дирекция „Висше образование“ в МОН, съпредседателят на BICG д-р Ивана Радонова (МОН), представители на Дунавската ректорска конференция, както и ректори и експерти от университети и институции от Дунавския регион.

Форумът се организира от МОН и Русенския университет със съдействието на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Секретариата на Европейското пространство за висше образование и Дунавската ректорска конференция.