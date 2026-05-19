Над 220 ученици от 48 училища и центрове за подкрепа за личностно развитие от Варна и още 28 градове и села от цялата страна участват в конкурса „Светлината в нашия живот“. Той се организира от НАОП „Николай Коперник“ – Варна, съвместно с Регионалното управление на образованието – Варна, и Община Варна по повод Международния ден на светлината (International Day of Light), който отбелязваме на 16 май.

Отличените участници са наградени на официална церемония зала „Планетариум“ на НАОП – Варна.

International Day of Light е международна инициатива под егидата на ЮНЕСКО, която ежегодно на 16 май обединява учени, образователни институции, културни организации и млади хора от различни държави в честване на значението на светлината за науката, образованието, културата, медицината, комуникациите и устойчивото развитие.

Тази година Конкурсът е включен в официалната глобална мрежа от събития на International Day of Light наред със стотици инициативи от целия свят. Той застава редом до световни образователни и научни събития, посветени на светлината и светлинните технологии.

„С голямо емоционално и творческо вдъхновение участниците пресъздадоха ролята на светлината като символ на живота, прогреса, науката и човешката свързаност“, отбелязва директорът на НАОП – Варна, Свежина Димитрова.

Проектите на учениците са оценени по критерии за

оригиналност, научна коректност, креативност и художествено въздействие от експертно жури в четири основни категории. Те са „Постери фокусирани върху научните аспекти на светлината, екологията и слънчевата енергия“, „Рисунки/Комикси, улавящи художествената емоция, уюта и светлината в човешката душа“, „Модели/Макети“ и „Презентации/Видеоклипове, дигитални разкази за приложението на оптиката в медицината, технологиите и Космоса“.

„Чрез своите проекти младите хора показаха, че светлината е не само природен феномен, но и двигател на човешкия прогрес — от астрономията и космическите изследвания до лазерната медицина, интернет комуникациите и съвременните технологии“, посочва Димитрова.

Акцент в инициативата е поставен върху ролята на светлината като символ на знанието, творчеството и надеждата. Това е и едно от основните послания на International Day of Light – науката и образованието да вдъхновяват младите хора да бъдат активни създатели на бъдещето.

„Конкурсът „Светлината в нашия живот“ показа, че българските ученици могат достойно да бъдат част от световната общност, която чрез науката, знанието и творчеството осветява пътя към бъдещето“, отбелязват организаторите.