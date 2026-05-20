Министерството на труда и социалната политика инициира националната кампания „Дигитален будител“, която ще се проведе в периода 20 май – 31 юли 2026 г., съобщават от МТСП.

Инициативата е насочена към създадените по Националния план за възстановяване и устойчивост дигитални клубове в 1296 читалища

в цялата страна. Те са оборудвани с модерна техника и предоставят условия за онлайн обучение на хора в трудоспособна възраст, които не разполагат с компютър или интернет в дома си.

В периода 26 – 29 май в читалищата с оборудвани дигитални клубове ще бъдат организирани Дни на отворените врати, на които ще бъдат представени възможностите за включване в обучения за дигитални умения. В края на кампанията десетте най-активни читалища ще бъдат отличени на церемония в Министерството на труда и социалната политика.

Кампанията „Дигитален будител“ ще превърне читалищата в активни средища за подкрепа, обучение и развитие на дигиталните умения на хората. Тя акцентира върху ролята на наставниците в дигиталните клубове, активните представители на местните общности, читалищни дейци, учители и граждани, които се ползват с доверието на хората, отбелязват от МТСП.

Като съвременни „дигитални будители“ те ще подкрепят хората в своята общност в усвояването на дигиталните технологии. Ролята на наставниците в дигиталните клубове ключова – именно те ще съдействат на всеки, който иска да се включи в безплатно обучение за базово или средно ниво на дигитални умения.

Обученията са обезпечени по Националния план за възстановяване и устойчивост, а кандидатстването за електронен ваучер е чрез уебсайта на Агенцията по заетостта.

Очаква се кампанията „Дигитален будител“ да привлече към обученията за дигитални умения близо 20 хил. българи.