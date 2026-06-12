Светлана Милева е началник на Регионалното управление на образованието в Шумен от 2015 г. Магистър е по специалността „Български език и литература и руски език“ във Висшия педагогически институт в Шумен. Носител е на първа професионално квалификационна степен.

През 1995 г. е назначена в Регионалното управление на образованието – Шумен, като старши експерт по български език и литература, а през 2009 г. – за началник на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“. През периода 2010 – 2014 г. работи и като хоноруван асистент в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

– Г-жо Милева, каква е Вашата оценка за качеството на образованието в област Шумен?

– Всеки трябва да се стреми към по-добър резултат в работата си. В областта има много добри учители, които постигат впечатляващи резултати. Това са колеги, които в максимална степен успяват да отговорят на потребностите и на възможностите на своите ученици и да ги подготвят на много високо ниво.

Но не можем да не отчетем и факта, че има училища, в които е необходимо по-целенасочено да се работи с децата, да се търсят по-ефективни подходи за достигане до тях, да се предизвика интересът им и по този начин да се постигне по-добрият резултат.

Всяко дете има различни способности, различни интереси и различно темпо на развитие. Успешният учител е този, който успява да съчетае изискванията на учебната програма с индивидуалните потребности на ученика.

– Къде според Вас има най-голяма нужда от подобрение?

– В училища, в които учениците имат ниски резултати и в процеса на вътрешното оценяване, и на изпитите от националните външни оценявания, и на държавните зрелостни изпити. Необходимо е да се прилага индивидуален подход, да се осъществява системно подкрепата на учениците, предвидена в нормативната ни уредба. Необходимо е и оптимално да се използват възможностите на националните програми и проекти.

Например една от дейностите по проект „Успех за теб“ е ориентирана именно към обучение за подпомагане на учениците за постигане на очакваните резултати от обучението по български език и литература и по математика. При изпълнението на тази дейност е важно учителят да осъществи методически целесъобразен подбор на темите и на учебното съдържание по всяка от тях. Работата в малки групи – в случая с проект „Успех за теб“ групите са средно с по пет ученици, осигурява възможност за индивидуализиране на задачите.

Именно индивидуалният подход е ключът към по-добрите резултати.

– Трудно ли е това да се постигне на практика?

– Не е лесно, но е необходимо. Затова се ориентираме към провеждане на индивидуални методически срещи с директори, заместник-директори и учители или организираме провеждането на такива срещи в малки групи педагогически специалисти.

Стремим се да подкрепяме колегите, в т.ч. като обсъждаме конкретни ситуации и търсим оптимални решения. Важно е всеки педагогически специалист да бъде подкрепян в работата си.

– Кои добри практики бихте посочили като пример за региона?

– Мога да посоча провеждането на майсторски класове по Националната програма „Квалификация на педагогическите специалисти“. Проведени са пет майсторски класа за учители по български език и литература от различните образователни етапи, работихме съвместно с директора на Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование във Варна. Ръководители на майсторските класове бяха учители в начален етап и по български език и литература. Участващите оцениха не само съдържанието на обученията, но и възможността те да се проведат в реална училищна среда.

Изключително ценно е, че тези майсторски класове формираха устойчива професионална общност, ориентирана към сътрудничество и обмен на добри практики при работата с ученици билингви.

– Какво ново предстои в професионалното образование в региона?

– За новата учебна година е предвидено в Средно училище „Панайот Волов“ в Шумен да бъде разкрита специалност „Роботика“. Това е нова професия за област Шумен и е стъпка в посока към професиите на бъдещето. Решението е внимателно обмислено. От една страна – в училището са изпълнени всички нормативни изисквания относно обучението по тази специалност. От друга страна, над 8 години в това училище функционират клубове по роботика с впечатляваща дейност.

Разбира се, бихме искали на завършващите основно образование да се предлагат повече нови специалности. След като направихме стъпка в тази посока, се надявам, че през следващите години ще успеем да разширим възможностите пред седмокласниците, като, разбира се, отчитаме потребностите на пазара на труда.

– Бизнесът често настоява за по-тясна връзка между образованието и пазара на труда. Как работите в тази посока?

– В срещите с работодателите коментираме въпроси, които по своята същност са сериозно предизвикателство към бизнеса, например дуалната форма на обучение. Бизнесът има потребност от добре подготвени кадри, но когато става въпрос за дуална форма на обучение, често се оказва трудно да бъдат осигурени достатъчно работни места за всички ученици от една паралелка.

На този етап решението на проблема е следното – училище организира обучение в дуална форма в половин паралелка и при необходимост сключва договор не с една, а с няколко различни фирми. Въпреки трудностите за организиране на дуална форма на обучение, не се отказваме и продължаваме да търсим решения.

Когато коментираме връзката между образованието и пазара на труда, трябва да уточня, че се съобразяваме със становищата на кметовете относно стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на съответната община.

– Към кои професии учениците проявяват най-голям интерес?

– Почти за всяка професия има интерес от групи ученици. За настоящата учебна година голям интерес от миналогодишните седмокласници беше проявен към професиите интериорен дизайнер, строителен техник, финансист, икономист, танцьор, графичен дизайнер. Кандидатстващите виждат добра перспектива за реализация по тези професии както в региона, така и в страната.

– Как се определя балансът между профилираното и професионалното образование?

– При определянето на държавния план-прием се съобразяваме с параметрите, зададени от Министерството на образованието и науката. За следващата учебна година професионалните паралелки в област Шумен са малко под 50% от общия брой.

Стремим се да запазим баланса между интересите на учениците, потребностите на бизнеса и възможностите на образователната система.

– Предстои националното външно оценяване след VII клас. Какво бихте казали на учениците и техните родители?

– Бих посъветвала и учениците, и родителите им да запазят спокойствие, защото всяко дете е полагало усилия през тези седем години и сега е моментът да покаже резултатите от своя труд.

Освен това съветът ми към седмокласниците е да използват максимално времето на изпита, да работят внимателно, да проверяват отговорите си. И да вярват в собствените си възможности. Увереността е изключително важна.

– Как се промени материалната база на училищата през последните години?

– Промяната е видима и съществена. Благодарение на средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и на различни проекти и национални програми училищата успяха да модернизират своята база.

Изградени са вече STEM центрове, обновени са класни стаи и кабинети, закупено е ново оборудване. С това не само са подобрени условията за обучение, но са създадени предпоставки и за повишаване интереса на учениците към училището.

– Каква е ролята на STEM средата в съвременното образование?

– STEM средата променя начина, по който се преподава и учи. Тя насърчава проектно базираното учене и превръща учениците от пасивни слушатели в активни изследователи. В този смисъл допринася учебният процес да бъде по-ангажиращ за учениците.

Но за да бъде ефективно използвана STEM средата, е необходимо учителите да бъдат подготвени. Затова паралелно с изграждането на STEM центровете започнаха обучения за педагогическите специалисти за работа в STEM среда.

– Кои са най-важните инфраструктурни проекти в региона в момента?

– Най-значимите са свързани с разширяването на базите на две училища в Шумен – СУ „Сава Доброплодни“ и Трето ОУ „Димитър Благоев“.

В СУ „Сава Доброплодни“ се изгражда нов 3-етажен корпус с 18 класни стаи, кабинети и трапезария за хранене. Проектиран е по инициатива на училището и се осъществява по програма на МОН. Одобреното финансиране е на стойност 3 млн. лева, като училището ще се включи със съфинансиране над 400 хил. лева. Срокът за изпълнение е предвиден за края на 2027 г.

В Трето ОУ „Димитър Благоев“ се изпълнява общински проект, финансирана от МОН по Националния план за възстановяване и устойчивост.

След приключването на тези проекти и в двете училища ще бъде осигурен едносменен режим на обучение.

– Недостигът на учители остава сред най-сериозните проблеми в системата. Как изглежда ситуацията в област Шумен?

– Свободни места периодично се обявяват по различни учебни предмети и обикновено се проявява интерес. Но по-важният въпрос е нивото на компетентност на кандидатите. Директорите търсят не просто учител по учебен предмет. Те търсят добър учител.

Част от колегите, придобили право на пенсия, продължават да проявяват интерес към работата в училище и остават на учителски длъжности. Това помага на системата да запази ценен професионален опит.

– Как могат да бъдат привлечени повече млади хора към учителската професия?

– Най-важна е подкрепата. Младият учител трябва да почувства, че не е сам в класната стая. Той трябва да може да разчита както на по-опитните си колеги учители, така и на училищното ръководство. В този смисъл човешкото отношение и добрата работна среда са решаващи за задържането на младите специалисти.

– Какво е Вашето послание към образователната общност в област Шумен?

– Да продължим да работим заедно и да не губим вяра в смисъла на това, което правим. Образованието е дългосрочна инвестиция и резултатите невинаги се виждат веднага. Но когато подкрепяме учениците, учителите, училищните общности, ние инвестираме в бъдещето.