Българските гимназистки направиха много силно представяне и спечелиха 4 медала от шестото издание на Европейската олимпиада по информатика за момичета (EGOI 2025). Родните състезателки премериха знания с над 240 участнички от 60 държави и завоюваха 1 златен, 1 сребърен и 2 бронзови медала в Италия, съобщава Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

В неофициалното отборно класиране България е на шесто място от 41 европейски държави.

Златният медал грабва Симона Христова (XII клас, ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен). Нермин Идириз (XII клас, ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен) спечелва сребърен медал. Бронзовите отличия завоюват Елица Стоянова (X клас, СМГ „Паисий Хилендарски“) и Симона Иванова (IX клас, ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен). Ръководители на българския отбор са Пламенка Христова (Русенски университет „Ангел Кънчев“) и Иван Лупов (Факултет по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“).

Европейската олимпиада по информатика за момичета (European Girls’ Olympiad in Informatics – EGOI) е

състезание по програмиране само за момичета.

Създадена е в резултат на успеха на Европейската олимпиада по математика за момичета. Форматът на състезанието е подобен на установените състезания като Международната олимпиада по информатика или Централноевропейската олимпиада по информатика. По време на състезанието участниците решават предизвикателни проблеми, като проектират и прилагат ефективни алгоритми.