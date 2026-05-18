Третокурсничката Анелия Иванова е носител на приза „Студент на година“ в категория „Педагогически науки” в XIX издание на едноименния конкурс. Тя следва „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

„Тази награда за мен е сбъдната мечта. Вложила съм много труд, време и сърце в това, което правя, и е невероятно усещане да видиш, че някой го е забелязал. Това е признание, което ще помня винаги“, споделя с вълнение пред „Аз-буки“ Анелия.

Роля за избора ѝ на бъдеща професия има сестра ѝ, която е с 8 години по-малка от нея. „Докато тя растеше и се мъчеше да пише първите буквички, аз ѝ държах ръчичката и я учех. Оттам усетих пламъчето в детските очи, които са искрени и любопитни“, припомня си отличената студентка.

Преподавателите ѝ също оказват влияние за развитието ѝ. „Имах страхотни педагози, които ми показаха колко важна е професията учител“, казва Анелия. И изказва благодарности към учителите си от Началното базово училище „Михаил Лъкатник“ – Бургас, СУ „Константин Преславски“ и Търговската гимназия.

Младата учителка винаги е получавала подкрепата на семейството си. И именно майка ѝ е човекът, който най-много я вдъхновява да избере този път.

Когато в XII клас избира специалността, която да запише, се насочва към „Предучилищна и начална училищна педагогика“, защото вярва, че началото е най-важно. „Първите години в училище могат да определят отношението на детето към ученето за цял живот. Обучението ми е изпълнено с практика, работа с деца и моменти, когато виждаш как някой прави първата си крачка напред – това е най-голямото вдъхновение“, споделя събеседничката ми.

Анелия Иванова трупа опит и отвъд учебната практика. През 2024 г. работи като учител в „Лятна старт академия“ към Обединено училище „Васил Левски“ – Бургас. „Това беше първият ми по-сериозен практически опит и ми даде увереност. Работата с деца от уязвими групи беше динамична, понякога предизвикателна, но най-вече много вдъхновяваща“, разказва носителят на приза „Студент на годината“ в категория „Педагогически науки“.

Тя изказва благодарност на директора на „Лятна старт академия“ Василия Свилева, че ѝ дава възможност да се включи в проекта. „Видях как знанията, които получаваме в университета, се превръщат в реални умения в класната стая“, казва още Анелия.

През настоящата учебна година започва работа като преподавател по английски език в Езиков център Pin Academy. Няколко години по-рано самата тя е ученик в Академията и взема успешно изпита на Cambridge по английски език, а днес предава знанията си на следващите.

„Обучавам деца от подготвителна група до VI клас. Работата като преподавател по английски език е индивидуална, гъвкава и много ориентирана към интересите на децата. Стремя се да правя часовете забавни и практични, за да учат езика с желание. Харесва ми, че мога да комбинирам педагогическите си знания с чуждоезиковото обучение, и да виждам напредъка на учениците отблизо“, споделя младият учител за начина, по който работи.

Допълва, че благодарение на Петя Георгиева и Илина Костадинова от езиковия център се реализира като преподавател.

Анелия Иванова участва активно и в научни форуми. „За мен научната дейност е начин да търся решения на реални казуси от практиката, затова и темите на статиите ми са тясно свързани със съвременното образование“, подчертава тя.

Активно изследва приложението на STEM образованието в началния етап и неговото значение за развитието на децата. Друг важен фокус в работата ѝ е преходът към училище. Една от научните ѝ разработки е анализ за способностите на децата, постъпващи в I клас, през погледа на техните родители, както и за ефективността на игровите похвати при овладяване на четенето в предучилищна възраст.

Не на последно място, в своите разработки обръща внимание на трудностите, които съвременните родители срещат при възпитанието. „Вярвам, че успехът на ученика зависи от силното партньорство между семейството и училището“, категорична е младата учителка.

Отличената студентка получава нови знания и умения и по време на участието си в международни програми. Прави двуседмична мобилност по „Еразъм+“ в Барселона. По време на нея придобива умения за прилагане на SWOT и PESTLE анализи, както и техники за мозъчна атака (brainstorming). „За един начален учител това са безценни инструменти за организиране на проектно базирано обучение и стимулиране на критичното мислене у учениците“, разяснява за ползите от обмена.

Третокурсничката обича да пиша проза и поезия и е носител и на редица награди от конкурси в областта. Тази година стихотворението ѝ „Напук на съдбата“ ѝ носи първо място в раздел „Поезия“ в конкурса за талантливи ученици и студенти „Любовта и ние“. През 2025 г. също печели първа награда в категория „Проза“.

Участва и в редица инициативи на университетската библиотека, свързани с литературата.

„След като завърша, ще продължа работата си в училище. Харесва ми динамиката, контактът с децата, усещането, че всеки ден правиш нещо смислено“, казва младата преподавателка.

Категорична е, че иска да се развива в родния си град. „Ще остана в Бургас, където смятам да продължа образованието си в докторска степен в БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“ по същото направление и работата си в училище. Това е моят роден град и се чувствам на място“, казва с усмивка Анелия Иванова.