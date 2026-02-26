Кандидат-студентите от Кюстендил направиха първата крачка към своята мечтана кариера на традиционния форум „Висше образование в България“, който се проведе в голямата зала на парк-хотел „Кюстендил“.

Инициативата е организирана от Центъра по кариерно ориентиране към Обединения детски комплекс – Кюстендил, с подкрепата на Община Кюстендил и Регионалното управление на образованието – Кюстендил.

Събитието привлече ученици от XI и XII клас от града и региона, готови да направят информиран избор за бъдещето си.

Сред официалните гости бяха инж. Нели Петкова – директор на дирекция „Образование, здравеопазване, жилищна политика и транспорт“ към Община Кюстендил, Любослава Христова-Даскалова – директор на дирекция „Бюро по труда“ в града, Мариела Стоянова – началник на отдел „Посреднически услуги“ в ДБТ – Кюстендил, и Михаела Бошнакова – експерт „Начално образование“ към РУО – Кюстендил.

Форумът беше открит от директора на Обединения детски комплекс – Кюстендил, Пролет Хранова, която заедно с екипа кариерни консултанти Даниела Пейчева и Красимир Милчев приветства младите хора: „Форумът се превърна в традиция за Кюстендил. Всяка година броят на участващите университети расте, а интересът от страна на бъдещите студенти показва, че инициативата е успешна“.

Любослава Христова-Даскалова подчерта, че Бюрото по труда – Кюстендил, подпомага кандидат-студентите с актуална информация за възможностите за обучение и бъдещата професионална реализация.

В рамките на събитието представители на 20 водещи университета проведоха индивидуални срещи с учениците, представяйки условията за прием, специалностите, стипендиите и перспективите за кариера след дипломирането. Атмосферата беше спокойна, професионална и насърчаваща младежите да направят информиран избор за своето образование.

Форумът показа на младите хора, че пътят към успешната кариера започва с правилната информация и личен избор. Срещите с университетите, съветите на експертите и личният контакт с бъдещите преподаватели превърнаха събитието в ценен ориентир за учениците, които вече могат да направят първата уверена крачка към мечтаната професия.