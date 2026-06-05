„Подкрепи една мечта“ е не само инициатива. Това е красива мисия за президентската институция. Тя е възможна благодарение на усилията на много институции, организации, дарители.“ С тези думи президентът Илияна Йотова приветства 103-мата зрелостници, които участваха в традиционния благотворителен бал, организиран от инициативата „Подкрепи една мечта“. Абитуриентите са от приемни семейства, социални услуги и специални училища за ученици със сензорни увреждания от цялата страна, съобщават от Пресцентъра на Президентството.

„Вие сте много млади, но невероятно силни хора, защото имате и ще имате куража да мечтаете“, подчерта Илияна Йотова.

Тя определи абитуриентите като пример и вдъхновение. „Ние добре съзнаваме колко ви е било трудно и въпреки всичко успявате. Това е случай, в който нашите деца са пример за нас, възрастните“, заяви президентът.

Държавният глава специално благодари на приемните родители, социалните работници, менторите и учителите за грижата и любовта към момчетата и момичетата, за усилията, които са положили за тяхното израстване.

В изказването си президентът посочи, че

през последните десет години стипендия за образование от „Подкрепи една мечта“ са получили 236 момичета и момчета,

избрали да учат в университет или били отлични ученици в XII клас, които са настанени в социални услуги или приемни семейства. Средствата за стипендиите се набират по време на дарителската кампания, която президентската администрация организира ежегодно. До този момент набраните средства в подкрепа на тазгодишното издание на инициативата са в размер на 50 900 евро.

Илияна Йотова увери зрелостниците, че какъвто и път на развитие да изберат, до тях ще продължат да бъдат хората, които са ги подкрепяли – родители, учители, ментори, социални работници, представители на институциите.

„Винаги сме насреща не само защото сме отговорни представители на институции, а защото сме възрастни хора и най-важната ни мисия на този свят е да се грижим за вас, младите, да ви подаваме ръка, когато ви е най-трудно“, заяви президентът.

Президентът изказа благодарност към екипа от над 30 фризьори и гримьори от „Кристиан оф Рома“, които за десета поредна година благотворително осигуряват грима и прическите на абитуриентите. „Сякаш с вълшебна пръчка вие накарахте блясъка в очите на тези прекрасни млади хора да грее по-ярко от всякога“, посочи държавният глава. Тя открои и отдадеността и професионализма на Академията за мода и проф. Любомир Стойков, които за поредна година осигуриха тоалети за абитуриентите. Йотова благодари на фотографите, които запечатват емоционалните моменти, на артистите и музикантите, които се грижат за забавлението на младежите. В партньорство с инициативата „Красавицата и Вяра“ фотографи направиха фотосесии на младежите. От Театър 199 „Валентин Стойчев“ те получиха карти за театралните представления през сезон 2026/2027, както и допълнителни подаръци от организаторите и партньорите.

Продуцент на артистичната програма

отново беше „Дрийм Тийм Груп“, като в нея участваха Виктор Тодоров, Vall, Deep Zone, Ева Леа, Елизабет, Вениамин, Торино и Пашата, както и Руслан Мъйнов, който бе и водещ.

Президентът връчи специална книга на абитуриентите, в която всеки да напише своето пожелание към момчетата и момичетата, които в следващите години ще завършат средно образование.

Благотворителния бал уважиха министрите на труда и социалната политика, на образованието и науката, на културата, на младежта и спорта, представители на институции.