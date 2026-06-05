Симеон Стефанов*
В повечето диалектни и тълковни речници на съвременния български език глаголите хвъргам от несвършен вид (народно) и хвърля от свършен вид ‘хвърлям’ се свързват във видова двойка (Речник на съвременния български книжовен език). Формата от свършен вид обаче образува видова двойка и с друг глагол от несвършен вид – хвърлям ‘със замах отпращам в някаква посока нещо, което съм държал в ръка; мятам’. Причината за наблюдаваната особеност се дължи на историческия развой на езика.
Глаголите хвърлям и хвърля имат съответствия в останалите славянски езици, въз основа на които се възстановява праславянското *x(v)ъrliti, *x(v)ъrlěti.
Глаголът хвъргам ‘хвърлям’ може да се свърже формално и семантично с връгам, връля, връгвам ‘хвърлям, мятам нещо с ръка’, регистрирани в речника на Н. Геров и със съответствия в останалите славянски езици, въз основа на което се възстановява праславянско *vьrgati. Формите с в- в спрежението на глагола хвъргам в славянските езици са първични, а начално (х)в-, понеже не е регистрирано в други родствени езици, вероятно се настанява вторично и само в български под влияние на хвъ̀рлям.
Следователно обединяването във видова двойка на двата различни по произход глагола хвъргам и хвърля е удобно от лексикографска гледна точка, но няма етимологични основания.
Д-р Симеон Стефанов е главен асистент в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките.
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