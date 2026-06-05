На 4 юни 2026 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет се проведе тържествена церемония по връчване на дипломите на абсолвентите от образователно-квалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър“ – випуск 2026, съобщават от ХТМУ.

Официални гости на събитието бяха проф. д-р инж. Сеня Терзиева – заместник-министър на образованието и науката и ректор на ХТМУ с мандат 2019 – 2026 г., инж. Румен Цонев – председател на Съвета на настоятелите на ХТМУ и главен изпълнителен директор на Холдинг „КЦМ 2000“, както и инж. Веселина Пашова – ръководител „Осигуряване на качеството“ в „Софарма“ АД.

Тържеството бе открито от временно изпълняващия длъжността ректор на ХТМУ проф. д-р инж. Данчо Даналев. В своето приветствие той подчерта значението на успешното партньорство между висшите училища и бизнеса и

поздрави абсолвентите за положения труд, довел до успешното завършване на тяхното образование.

От името на дипломантите слово произнесе маг. инж. Никол Донкова. Тя изрази благодарност към ръководството, преподавателите и служителите на университета за подкрепата и професионализма, съпътствали студентите по време на обучението им. Никол Донкова пожела попътен вятър на своите колеги и отправи специални благодарности към родителите за тяхната всеотдайност и подкрепа.

Поздрав към завършващите отправи и инж. Румен Цонев, който сподели спомени от своите студентски години в университета и разказа за широките възможности за професионална реализация, които инженерното образование предоставя.

От името на „Софарма“ АД и лично от свое име инж. Веселина Пашова поздрави абсолвентите и ги насърчи никога да не спират да работят, да мечтаят и да вярват в собствените си възможности.

Специален акцент в церемонията бе отличаването на студенти, прославили ХТМУ с успехите си в национални и международни състезания и конкурси.

Ръководството на Университета награди с грамоти и парични награди лауреатите от Националната студентска олимпиада по математика.

Христо Лалковски и Огнян Дянков завоюваха индивидуални сребърни медали, а заедно с Елица Вълчева спечелиха отборно трето място и бронзов медал за ХТМУ сред българските университети. Допълнително признание заслужи Огнян Дянков, който спечели и бронзов медал в Националното състезание „Студентско кенгуру“ 2026.

За първи път студенти от ХТМУ участваха в AmCham Hackathon 2026, организиран от Американската търговска камара в България. Те не само се включиха в надпреварата, но и се наредиха сред победителите в състезанието. За достойното представяне на висшето училище бяха отличени с грамоти и парични награди Анна Стефанова, София Тончева, Десислава Маринова, Стилиян Тодоров, Кремена Янкова, Юлияна Цигова, Георги Янев, Златко Тодоров, Радослав Руменов и Александър Ангелов.

Кулминацията на тържеството бе връчването на дипломите на абсолвентите.

Лично проф. Данчо Даналев връчи дипломите на отличниците на випуска, а партньорите от „Софарма“ АД ги зарадваха със специални подаръци.

Церемонията продължи с връчването на дипломите по факултети от деканите на университета. За абсолвентите „Софарма“ АД бе подготвила и специален комплимент – плюшено мече абсолвент, което ще остане скъп спомен от този важен ден.

С усмивка изпращаме випуск 2026 и им пожелаваме ХТМУ винаги да остане притегателен център за тях, а знанията и приятелствата, създадени в университета, да бъдат здрава основа за бъдещите им успехи.