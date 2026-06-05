Науката, технологиите и иновациите вече не са част от далечното бъдеще за учениците в Кюстендил. Те все по-осезаемо навлизат в училищните коридори и класни стаи, превръщайки учебния процес в пространство за експерименти, творчество и практически умения.

Само в рамките на няколко дни две училища в града направиха важна крачка към модерното образование, откривайки нови STEM центрове и високотехнологични учебни

пространства, които ще подготвят учениците за предизвикателствата на XXI век.

С модерна визия и оборудване от ново поколение Езиковата гимназия „Д-р Петър Берон“ официално откри своя STEM център и свързаните към него иновативни класни стаи. На събитието присъстваха представители на местната и държавната власт, сред които областният управител Атанас Гергинов, Нели Петкова от Община Кюстендил и експерти от Регионалното управление на образованието.

Новата образователна среда е изградена по проект „Изграждане на STEM среда и високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи“, реализиран с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост и съфинансиране от Европейския съюз чрез програмата Next Generation EU. Инвестицията е на стойност близо 185 хил. евро.

В рамките на Проекта са създадени три специализирани кабинета по природни науки, зелени технологии и устойчиво развитие. Новото оборудване ще позволи на учениците да учат чрез практика, да работят по реални казуси и да използват съвременни технологии в обучението си.

Директорът на гимназията Даниела Вучкова подчерта, че STEM средата насърчава интегрираното обучение, изследователския подход и развиването на ключови умения като аналитично мислене, работа в екип, дигитална грамотност и решаване на практически проблеми.

Модернизацията на училището се допълва и от реализирания проект за енергийна ефективност на Община Кюстендил, който допринася за още по-съвременна и функционална образователна среда.

Междувременно

Шесто основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ също отвори врати към бъдещето със своя нов STEM център – трети поред в училището.

Лентата беше прерязана от кмета на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и директора на училището Венцеслав Механджийски.

Новото пространство впечатлява със съвременна техника и дигитални средства за обучение. Учениците ще работят с графични таблети, 3D очила и специализиран софтуер за рисуване, 3D моделиране и прототипиране. Така още от ранна възраст ще могат да развиват творческо мислене, инженерни умения и интерес към технологиите.

„Нашата амбиция като община е всяко училище да бъде оборудвано със съвременни технологии, за да могат децата да получават най-добрата подготовка за бъдещето“, заяви инж. Огнян Атанасов по време на откриването.

По думите му STEM обучението е инвестиция с дългосрочен ефект, която дава възможност на учениците още от началния и прогимназиалния етап да изграждат знания и компетентности, необходими за успешната им реализация в света на новите технологии.

Откриването на новите STEM центрове показва ясно посоката, в която се развива образованието в Кюстендил – към повече практика, иновации и подготовка за професиите на бъдещето. Защото съвременното училище вече не е просто място за усвояване на знания, а среда, в която учениците създават, изследват и откриват света чрез технологиите.