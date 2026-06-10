Повече от 150 ученици и студенти от 10 държави поставят човечността в центъра на своите творби, с които участват в XIII международен литературен и филмов конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“, съобщават организаторите от Центъра за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“. Провежда се със съдействието на Община Бургас, МОН, Националния дворец на децата, Министерството на културата и Министерството на външните работи. Проявата е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси.

Темата на Конкурса тази година е „В главната роля: човечността“.

По нея творят младежи от България, Германия, Франция, Израел, Словакия, Полша, Румъния, Австрия, Италия и Черна гора, които са оценени в четири категории – художествен разказ от български автори, художествен разказ от чуждестранни автори, видео разказ и новата категория – „Артистичен пърформанс за студенти по сценични изкуства“.

Лауреатите в Конкурса са наградени в Бургас на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. А церемонията се превръща в празник на паметта, съпричастността и силата на младите хора да пазят уроците на историята живи. „Човечността има лице. Има глас. И днес той звучи през историите на младите хора“, отбелязват от Център „Алеф“.

„Днес почитаме словото, което докосва душата, преобразява я и я въздига. Словото, което ни учи не просто да говорим, а да бъдем човеци“, отбелязва в изказването си председателят на Център „Алеф“ Алберта Алкалай.

Тя припомня значението на обществената съпротива срещу депортацията на българските евреи: „В най-тъмните времена именно словото се превръща в морална граница между човечността и безразличието“.

По думите ѝ участниците са търсили герои и са ги открили – в обикновения съсед, в учител, в майка, която не може да гледа как отвеждат дете към влака.

„Творбите на младежите не просто разказват истории. Те разкриват избори. Смели. Човешки. Понякога трудни“, подчертава Алберта Алкалай.

Творбите са оценени от международно жури, чиито три комисии отличават най-добрите произведения.

Номинирани са и 32 участници, които се включват в тридневния фестивал „Приятелството – смисъл и спасение“ в Бургас. В неговите рамки младежите участват в творчески работилници, лекции и срещи с утвърдени автори, общественици и артисти.

Голямата награда в категорията „Автори от България“ е присъдена на 16-годишния Ивелин Иванов от ПГДС „Стойчо и Кица Марчеви“ – Хасково, с разказа „Мълчанието на фенерите“, посветен на кмета на Бургас по време на Холокоста и защитник на бургаските евреи д-р Дянко Пръвчев. Отличието му е връчено от настоящия кметът на Бургас Димитър Николов.

Втора награда получава Изабела Йовова (16 г., 134. СУ „Димчо Дебелянов“ ОРТ Скуул – София) за разказа „Черната сянка на войната – дневникът на Ирена Сендлер“. Третото място е за Николай Павлов (от ПГ по транспорт, Бургас) и неговия разказ „Моята неразказана история – кратка изповед на един дълъг човешки живот“. Лауреатите в категорията получават годишни стипендии за следващата учебна година.

Вота на публиката печели Златомира Балболова (17 г., МГ „Акад. Никола Обрешков“, Бургас) с разказа „Поверени“.

В категорията „Чуждестранни разкази“ първа награда получава Ангел Шишков (15 г., БНУ „Родна реч“, Бремен, ФРГ) с разказа „Спасение“. Втора награда е присъдена на Александра Митих (Гимназия „Николай Коперник“ – Краков, Полша) за разказа „Невъзможно е да бъдеш напълно човек, без да си човек за другите“. Трета e Ноам Амар (Кириат Оно, Израел) с разказа „Един-единствен избор на човечността“.

В категорията „Видео разказ“ първата награда печели Мартин Цветков (от АЕГ „Гео Милев“, Бургас) за филма „Призив“, посветен на Димитър Пешев. С втора награда са отличени Анжелика Казимировски, Елдар Казимировски и Даниел Сапир от училището за науки и изкуства в Нахария, Израел, за филма „Честота на човечност, или историята на Шмуел Конфино“. Третата награда е за Юрай Вавро (Практическо училище, Пиещани, Словакия) за филма „Тишина“.

В категория „Артистичен пърформанс за студенти по сценични изкуства“ наградата е присъдена на студентите от Театрален колеж „Любен Гройс“ – филиал Бургас, с артистичен ръководител Димитър Маринов.

Със специална награда на МВнР на България за творба, посветена на държавен служител, допринесъл за спасяването на българските евреи, са отличени Елена Петрова и Ерен Али от СУ „Васил Левски“ – Крумовград, за филм, посветен на японския дипломат Чиуне Сугихара.

Няколко участници получават и възможности за професионално развитие.

За разказа си „Нищо вече не е същото“ Йоана Василева (17 г., Литературен клуб „Касталия“, ЦПЛР –ОДК – Варна) има шанс за стаж в БТА. Подобна възможност, но в БНР, получават Кристияна Дундакова (16 г.) и Павел Илиев (17 г.) от СУ „Стоян Заимов“ – Плевен, за филма им „Митрополитът – изповед на човечността“. Стаж в Дипломатическия институт към МВнР е предложен на Йоана Костадинова от 134. СУ за разказа „Точно като звездите – историята на Амалия Аронова“. А възможност за стаж в „Гьоте институт“ и в мисията на Федерална република Германия в София получават Алфия Галиуллина, Валерия Коджаиванова и Мия Йорданова от Немската езикова гимназия „Бургас“ за филма „Урок по човечност“.

„За 13 години от създаването на Конкурса посланици на нашата идея за мир, толерантност и човечност вече са над 2600 младежи от 16 държави. Днес, десетилетия след началото на конкурса, отново сме пред избор – дали да защитаваме човешкото достойнство. Човечността е отговорност на всяко поколение“, заявява Алберта Алкалай.