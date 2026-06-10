Представителите на 9. ОУ „Панайот Волов“ в Шумен събраха 1062,78 т. и спечелиха отборната надпревара на ХХV републикански състезания на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“. Втори в състезанието, което предложи изключително оспорвани надпревари, с 1062,01 т. завърши отборът на СУ „Никола Й. Вапцаров“ в Айтос. С 1054,24 т. бронзовите медали заслужи тимът на ПГССИ „Христо Ботев“ в Свиленград.

В надпреварата, която по традиция се провежда в к.к. „Албена“, сили премериха близо 300 ученици в 28 отбора,

спечелили надпреварите на областно ниво. Състезанията са част от Националния календар на МОН за изяви по интереси. Организират се от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, и Българската федерация по пожароприложен спорт в партньорство с МОН и Министерството на младежта и спорта.

Официални гости на откриването на двудневното състезание са областният управител на Добрич Руслан Томов, зам.-директорът на ГДПБЗН ст. комисар Любомир Баров, директорът на РДПБЗН – Добрич, комисар Дарин Димитров, директорът на ОДМВР – Добрич, ст. комисар Димитър Иванов, председателят на постоянната комисия „Спорт и младежки дейности“ в Общинския съвет – Добрич, Йордан Иванов.

В първата дисциплина – „Бойно разгръщане на състезателна пътека“, с резултат 961,12 т. първи е съставът на СУ „Никола Й. Вапцаров“ в Айтос. Второто място с 958,19 т. заема тимът на Професионалната гимназия по икономика – Перник, а третото място с 956,89 т. печелят младежите от 9. ОУ „Панайот Волов“ в Шумен.

В надпреварата „400 м щафетно бягане с препятствия“ най-добре се представиха състезателите от Шумен със 105,89 точки. След тях се наредиха учениците от ОУ „Стефан Пешев“ – Севлиево, със 103,05 т., и представителите на миналогодишния отборен шампион ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил, със 102,54 т.