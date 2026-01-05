Министерството на здравеопазването обявява разширяване на обхвата на безплатната имунизация срещу човешки папилома вирус (HPV), съобщават от Пресцентъра на ведомството.
От 2026 г. право на безплатна ваксина
вече ще имат и момичета от 15 до 18 ненавършени години, които не са били ваксинирани през предходните програмни периоди.
Както и през миналата година, основни целеви групи за безплатна имунизация по Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025 – 2030 г. са момичета от 10 до 15 ненавършени години и момчета от 10 до 14 ненавършени години.
Имунизацията срещу HPV е препоръчителна и се прилага по желание на родител/настойник от общопрактикуващи лекари, педиатри и акушер-гинеколози, работещи по Програмата.
С разширяването на обхвата от тази година право на безплатна имунизация вече имат момичета от 10 до 18 ненавършени години и момчета от 10 до 14 ненавършени години.
При деца на възраст под 15 г. се прилагат две дози от HPV ваксината (с интервал 6 – 12 месеца между тях).
При момичета на възраст 15 г. и нагоре се прилагат три дози от ваксината (с интервал 1 – 6 месеца между първата и втората доза и 3 – 6 месеца между втората и третата доза). Имунизацията се счита за завършена след поставяне на необходимия брой дози за съответната възраст.
Припомняме, че HPV е най-честата сексуално предавана вирусна инфекция и е основната причина за рак на маточната шийка и възможен причинител на други онкологични заболявания при жените и мъжете. Имунизацията срещу HPV e ефективна и безопасна.
Повече информация е достъпна на специализирания сайт за имунизациите „ПлюсМен“.
Уважаеми читатели, в. „Аз-буки“ и научните списания на издателството може да закупите от НИОН "Аз-буки":
Адрес: София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5
Телефон: 0700 18466
Е-mail: izdatelstvo.mon@azbuki.bg | azbuki@mon.bg