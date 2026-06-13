Общо 173 индивидуални участници, 6 колектива с вестници на хартиен носител и 6 колектива с електронни вестници от 17 населени места в 15 области на страната се включват тази година в VIII национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев“ – Стара Загора 2026.

Проявата се организира от ЦПЛР – Стара Загора, с директор д-р Милен Алагенски, с подкрепата на местната община, къщата музей „Гео Милев“, фондация „Постижения“ и Националната бизнес поща. Надпреварата традиционно е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси.

Темата на тазгодишното издание е „Нашият свят“.

Получените журналистически материали са разгледани и оценени от жури с председател Виктория Стоянова – изп. директор на медиен конгломерат NBP и на фондация „Постижения, и членове гл. ас. д-р Благовест Илиев – преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация, и Радослава Рашева – отговорен редактор на Националната бизнес поща. То присъжда грамоти, поощрителни и предметни награди в основните раздели и жанрове в две възрастови групи.

В категория „Репортаж“ във възрастовата група V – VII клас първо място печели Виктория Иванова (VII клас, ОУ „Любен Каравелов“, Попово). Нейни подгласници са Мирослава Джамбазова (VII клас, ОУ „Атанас Манчев“, Айтос) и Крум Димитров (VI клас, клуб „Език мой роден“, ОУ „Любен Каравелов“, Бургас).

Във втора група (VIII – XII клас) начело е Марилена Христова (XI клас, клуб „Журналист“, СУ „Васил Левски“, Севлиево) пред Йоан Градинаров (X клас, СУ „Иван Вазов“, Плевен) и Теодора Петракова (XII клас, клуб „Клио“, ПГХТТ, Пловдив).

В категория „Новина, бележка, съобщение“ първа е Калина Грозева (VII клас, клуб „Рицари на словото“, ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора), следвана от Димана Трифонова и Донка Николова (VI клас, клуб „Език мой роден“, ОУ „Любен Каравелов“, Бургас).

Във втора група (VIII – XII клас) начело е Цветелина Христова (XII клас, СУ „Иван Вазов“, Плевен) с подгласници Тереза Митева (IX клас, СУ „Васил Левски“, Севлиево) и Димитър Спасов (X клас, ПГПЧЕ „Петър Богдан“, Монтана).

В категория „Интервю“ печели Светозар Чанев (VI клас, радиоклуб „Детски свят“, ЦПЛР – ОДК, Кърджали) пред Ралица Николаева (V клас, клуб „Журналист“, ЦПЛР – ОДК, Шумен) и Мелиса Алиева (V клас, клуб „Млад журналист“, ОУ „Любен Каравелов“, Попово).

Във втора група (VIII – XII клас) на първо място е класиран Марио Иванов (XI клас, клуб „Млад журналист“, ПГИТМТ „Проф. Лъчезар Цоцорков“, Панагюрище). Втора е Габриела Лазарова (X клас, клуб „Журналист“, ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“, Шумен), а трета се нарежда Виктория Крумова (IX клас, ПМПГ „Св. Климент Охридски“, Монтана).

В категорията „Есе, скица, очерк, история“ начело е Анастасия Милтанова (VII клас, клуб по фотография и журналистика „В кадър и текст“, арт портал – Дупница). Второ място печели Виктория Неделчева (V клас, клуб „Млад журналист“, ОУ „Любен Каравелов“, Попово), а третото е за Белослава Кирилова (VI клас, клуб по радиожурналистика, ОУ „Неофит Рилски“, Дупница).

Във втора група (VIII – XII клас) първо място печели Адрияна Петрова (X клас, ПГСС „Никола Пушкаров“, Попово) пред Ирина Петракова (IX клас, клуб „Клио“, ПГХТТ, Пловдив) и Стелияна Желязкова (XII клас, „Ателие за приказки“, НЧ „Христо Ботев 1937“, Бургас).

В категорията „Коментар, рецензия, обзор, мемоар“ победител е Ангел Христов (VI клас, клуб „Език мой роден“, ОУ „Любен Каравелов“, Бургас). След него се нареждат Мелиса Алиева и Виктория Неделчева (V клас, клуб „Млад журналист“, ОУ „Любен Каравелов“, Попово).

Във втора група (VIII – XII клас) най-добрият материал е дело на Дария Димитрова (VIII клас, киношкола „Братя Люмиер“, ЦПЛР – ОДК, Варна). След нея се нареждат Самуил Цонев (XI клас, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, Разград) и Зара Славова (X клас, клуб „Млад журналист“, ЦПЛР, Стара Загора).

При вестниците на хартиен носител на първо място е класиран в. „Бъдеще“ на ПГИТМТ „Проф. Лъчезар Цоцорков“, Панагюрище. Сред призьорите са още в. „В@з, Буки, Веди“ (СУ „Иван Вазов“, Плевен) и в. „Приятели плюс“ (ОДК, Кърджали).

Поощрителна награда получава в. „Разказвач на истории“ (клуб „В кадър и текст“, Дупница).

В класирането при електронните издания начело е в. „Ботевчета“ на ОУ „Христо Ботев“, Добрич. Отличени са и в. „Манчев вест“ (ОУ „Атанас Манчев“, Айтос) и в. „МГ форум“ (МГ „Гео Милев“, Плевен).

Поощрителна награда е присъдена на в. „Поколение Z“ (ТГ „Княз Симеон Търновски“, Стара Загора).

Лауретатите от Конкурса са наградени на 29 май в къща музей „Гео Милев“ в Стара Загора, като са поздравени от неговата уредничка Валя Сотирова.

„Бъдете първи в иновациите. Пишете без страх, но със съвест. Дръжте обществото будно и никога не прекланяйте глава пред трудностите“, обърна се към отличените и директорът на ЦПЛР – Стара Загора, д-р Милен Алагенски.

А Радослава Рашева коментира, че и тази година журито остава приятно изненадано от зрелостта на изпратените есета.

„Не бягайте от проблемите на деня, но не пишете толкова често за тъжни теми и за смисъла на живота в тази крехка възраст. Пишете за любовта във всичките ѝ форми – с любов и от любов“, добави тя.

Специалните награди

Приз „Добрата новина“ получава Александра Сашева (IX клас, клуб „Журналист“, СУ „Васил Левски“, Севлиево). Община Стара Загора отличава клуб „Творци“ при ПГО „Елисавета Багряна“ в Бяла Слатина. Отличие за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора е присъдено на клуб „Медии“ при ОУ „Кольо Ганчев“ в Града на липите.

Специалната награда на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Климент Охридски“ е за в. „Капител“ при ПГСАГ „Лубор Байер“, Стара Загора.

Фондация „Постижения“ награждава Даная Димитрова (XI клас, МГ „Гео Милев“, Плевен), а къща музей „Гео Милев“ – Константин Тачев (XI клас, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, Разград). Габриела Лазарова (X клас, клуб „Дебати“, ЦПЛР – ОДК, Шумен) получава приза на Държавната опера, Стара Загора.