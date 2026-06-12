Близо 1000 творби – рисунки, есета и компютърни рисунки, изпращат тази година участниците в поредното издание на Националния конкурс за есе, детска рисунка и компютърна рисунка на тема „Детство мое – реално и вълшебно“. Негов организатор е ЦПЛР – ОДК, Ловеч, с директор инж. Марина Колева. Проявата се провежда със съдействието на МОН, Националния дворец на децата, Община Ловеч и Регионалното управление на образованието. Конкурсът традиционно е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси.

В Конкурса за есе са оценени 82 литературни творби на ученици.

Журито класира на първо място в I възрастова група (V – VII клас) Мартин Събев (VII клас, ОУ „Христо Никифоров“, Ловеч). Второто място е за Пресиана Ганева (V клас, ОУ „Христо Ботев“, Добрич) и Таня Велева (V клас, ОУ „Васил Левски“, Ловеч). Трети се нареждат Цветозар Иванов (VII клас, ОУ „Проф. Димитър Димов“, Ловеч) и Виктор Борисов (V клас, ОУ „Христо Никифоров“, Ловеч).

Във втора група (VIII – XII клас) победител е Никол Ненова (X клас, ПГ по икономическа информатика „Джон Атанасов“, Търговище) с подгласници Стелияна Желязова (XII клас, „Ателие за приказки“, НЧ „Христо Ботев 1937“, Бургас) и Даная Златинова (XI клас, ПГ „Пейо Яворов“, Петрич).

В Конкурса за рисунка са разгледани 780 творби на деца и ученици от всички области в страната.

Специалната награда за плакат е присъдена на Екатерина Нейкова (10 г., арт школа „Живопис“, Военен клуб – Казанлък). Призът на Националния дворец на децата отива при Вероника Димитрова (X клас, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна). Община Ловеч отличава Селвер Бейсинова (IX клас, школа „Арт Попово“, Попово), а ЦПЛР – ОДК, Ловеч, отличава Вяра Пенчева (X клас, школа „Елиза Арт“, Габрово). Приз за ученик със специални образователни потребности получава Катрийн Конова (IV клас, клуб „Арт терапия“ към ОУ „Д-р Петър Берон“, Плевен).

В първа група (детски градини) победители са Рая Баръмова и Марая Баръмова (IV група, ДГ „1 юни“, Ловеч). Техни подгласници са Вяра Славчева (5 г., група „Слънце“, ДГ „Зора“, Червен бряг) и Миа Попчева (5 г., ДГ „Буковец“, Троян).

Във втора група (I – IV клас) първи е Симеон Бочев (II клас, ОУ „Христо Никифоров“, Ловеч). Втори се нареждат Даная Тенева (III клас, ОУ „Йордан Йовков“, Варна) и Георгица Николаева (III клас, СУ „Бачо Киро“, Летница). Трето място печелят Изабела Паунова (III клас, ОУ „Васил Друмев“, Варна) и Арина Манолова (II клас, Х. ОУ „Алеко Константинов“, Перник).

В трета група (V – VII клас) печели Емилия Стойчева (V клас, ОУ „Васил Левски“, Ловеч). Следват я Стилиян Петров (VI клас, СУ „Д-р Петър Берон“, Червен бряг) и Тереза Кирилова (V клас, ОУ „Христо Никифоров“, Ловеч). Трети е Сиана Конова (V клас, ОУ „Христо Никифоров“, Ловеч).

В четвърта група (VIII – XII клас) победител е Пламена Антонова (XI клас, ПГСАГ „Ангел Попов“, Велико Търново). Нейна подгласничка е Румяна Арсенова (IX клас, 2. АЕГ „Томас Джеферсън“, София).

В надпреварата за възпитаници на специализирани школи в първа група призьорите са Белослава Петкова (6 г., арт школа „Колорит„, Плевен), Ивон Пейчева (6 г., арт школа „Мария Валериева“, Любимец) и Ваяна Манева (6 г., ОДК, Търговище).

В групата I – IV клас печели Суде Хайрула (II клас, ОДК, Ардино). Второто място е за Александрина Андреева (III клас, школа „Мария Валериева“, Любимец) и Мирай Мехмед (III клас, школа „Палитра“, ОДК, Кърджали). Трети са Аристеидис Сиармпас (9 г., школа „Колорит“, Плевен) и Ивиан Узунова (I клас, ЦПЛР – ДК, Септември).

В групата V – VII клас първа е Габриела Глутникова (12 г., школа „Живопис“, Военен клуб, Казанлък). Второ място печелят Кристияна Бужева (V клас, „Арт Попово“) и Туана Мехмедова (VII клас, ОДК, Ардино). Трета е Гергана Митева (V клас, школа „Мария Валериева“, Любимец).

В групата VIII – XII клас на първите три места са класирани Раян Купенов (17 г., школа „Живопис“, Военен клуб, Казанлък), Ниляй Мустафова (VIII клас, „Арт Попово“) и Ебру Делиюсеин (ОДК, Ардино).

За конкурса за компютърни творби са получени 98 рисунки.

В групата (I – IV клас) победител е Далия Димитрова (III клас, школа по графичен дизайн, ОДК, Варна) пред Момчил Димитров (ОУ „Христо Никифоров“, Ловеч) и Анджелина Джемал (IV клас, СУ „Любен Каравелов“, Варна).

В групата (V – VII клас) призьори стават Райна Николова (VII клас, ЦПЛР – ЦРД, Разград), Мила Дукова (V клас, СУ „Любен Каравелов“, Добрич) и Лилия Кръстева (VI клас, школа „Графичен дизайн“, ОДК, Шумен).

В групата (VIII – XII клас) отличените са Изабела Русимова (X клас, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, Кюстендил), Хелин Ахмед (XI клас, ПГИИ „Джон Атанасов“, Търговище) и Любослав Борисов (XI лас, Профилирана гимназия по изобразителни изкуства „Проф. Николай Райнов“, София).

Журито присъжда и поощрителни награди в различните направления и възрастови групи.

Откриване на изложба с творби на участниците и награждаване на победителите се провежда в края на май в Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ – Ловеч. Гост на тържеството е кметът на общината Страцимир Петков, който отличава част от лауреатите.