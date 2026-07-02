Борислава БОРИСОВА

Във видинската Профилирана природо-математическа гимназия (ППМГ) „Екзарх Антим I“ бе открит нов високотехнологичен STEM център, наречен „Дигитални създатели“. Центърът е изграден по проект по Механизма за възстановяване и устойчивост, процедура „Училищна STEM среда“.

Новият център включва два специализирани кабинета и шест високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи.

„Основната цел на инвестицията е да се интегрират учебните предмети като математика, информатика и компютърно моделиране в обща практическа среда, развиваща ключови умения и компетентности при учениците. На разположение на възпитаниците са интерактивни дисплеи, специализиран софтуер за графична и видеообработка, анимация и предпечатна подготовка“, каза при откриването му директорът на гимназията Ивайло Милушев.

И допълни, че новата база е стъпка към осъвременяване на учебния процес и

важна предпоставка за успешното реализиране на професионалната паралелка „Дизайн в електронните и печатните медии“,

планирана за учебната 2026/2027 година.

Ивайло Милушев допълни още, че само преди дни учениците от гимназията са постигнали пореден успех. Училищният отбор по роботика Robo Terminators е завоювал пет отличия и купа за второ място в генералното класиране в своята дивизия на Националния кръг на състезанието „Роботика за България“.

В откриването на новия център участваха началникът на Регионалното управление на образованието – Видин, Веселка Асенова, архимандрит Самуил, който отслужи водосвет, експерти, представители на РУО, директори на училища и детски градини в областта.