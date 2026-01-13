„В ход е изграждането на над 100 нови физкултурни салона по Програма „Изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища“ на МОН.“ Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който направи първа копка на нов салон в 8. СУ „Арсени Костенцев“ в Благоевград, съобщава Пресцентърът на МОН.

Съоръжението е на стойност малко над 1 млн. евро, осигурени по Програмата.

Предвижда се отделно в училището да бъде изградена и модерна открита спортна база и зона за отдих. По този начин ще се оформи учебно-спортен комплекс, включващ детска градина, училище, съвременна открита и закрита спортна база.

Министър Вълчев посочи, че основен проблем на съвременната образователна инфраструктура е липсата на физкултурен салон във всяко българско училище. Решаването на този проблем е приоритет. Затова и през 2023 г. беше приета програмата на МОН за изграждане на такива закрити спортни съоръжения и тя вече се реализира. Към момента по нея вече са завършени 45 салона, които се ползват от училищата.

По-рано

министърът откри и нова STEM среда в 8. СУ „Арсени Костенцев“.

Тя включва STEM център и шест високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Те са изградени по проект по Националния план за възстановяване и устойчивост на стойност 185 905 евро. STEM центърът ще функционира в три направления – математика и информатика, дизайн и 3D прототипиране и природни науки, обхващащи пет учебни предмета – математика, компютърно моделиране и информационни технологии, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование.

Министър Вълчев поздрави директора на училището Сергей Биров и екипа му за амбицията в бъдеще да добавят и изкуствата към STEM центъра. Първоначално новата образователна среда ще бъде допълнена с дейности по изобразително изкуство, каквато е декоративната мозайка. Забележителност в сградата на 8. СУ в Благоевград са монументалните мозайки с лика на патрона на школото Арсени Костенцев, образите на светите братя Кирил и Методий, както и най-новата на тема „Иновации в образованието“.

На събитието присъстваха областният управител на Благоевград Георги Динев, Неврокопският митрополит Серафим и началникът на Регионалното управление на образованието в Благоевград Ивайло Златанов.